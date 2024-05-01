Санкції проти "росатому" все ближчі - Галущенко про схвалення Сенатом США заборони імпорту збагаченого урану з рф
Київ • УНН
Підтримка Сенатом США закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії є рішучим кроком на шляху до запровадження санкцій проти "росатому", який фінансує війну в Україні.
Підтримка Сенатом США закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії, це черговий рішучий крок до запровадження санкцій проти "росатому", який фактично фінансує війну в Україні. Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook, передає УНН.
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За словами Галущенка, це історичне рішення не тільки для США, яке дозволить прискорити розвиток саме американської уранової промисловості. Це ще "потужний сигнал усьому цивілізованому світу про неможливість подальшої співпраці в атомній та урановій галузях з країною-терористом, яка поставила під ядерну загрозу весь світ".
Міністр енергетики також вважає, що це черговий рішучий крок до санкцій проти "росатому", який фактично фінансує війну проти України.
"Впевнений, що рішення заборони імпорту урану стане початком подальшої відмови від співпраці з терористом, який не має права продавати цивілізовані технології, кошти з яких використовує на варварську війну з цивільними громадянами України", - наголосив Галущенко.
Міністр також розповів, що Україна, як потужна атомна держава, теж не зупиняється у цьому напрямку. За його словами, Київ, зокрема:
- повністю відмовився від російського ядерного палива та запчастин;
- спільно з американськими партнерами розробив новий вид палива для реакторів ВВЕР 440;
- побудував і використовує сховище для відпрацьованого ядерного палива;
- має домовленості з ключовими компаніями в урановій сфері;
- працює над створенням виробничих потужностей для виготовлення компонентів палива;
- та готується до будівництва нових атомних блоків.
Дякуємо американським партнерам за рішучість. Санкції проти росатому - на крок ближчі!
Доповнення
У вівторок, 30 травня, Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Документ забороняє імпорт до США російського урану через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові винятки, до січня 2028 року. Законопроєкт передали до Білого дому, на підпис президента США Джо Байдена.