У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПД

У польському сегменті Facebook фіксується поширення фейків про "небезпечну українську їжу". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Вказується, що у маніпулятивних дописах автори закликають бойкотувати продукти з кодом 482 - стандартним штрихкодом EAN для товарів, вироблених в Україні, - нібито тому, що "вся українська продукція заражена".

Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів - не обовʼязково з України - не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про "тотальну небезпеку" саме української продукції - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що "вся українська їжа отруйна", - це класичний прийом дезінформації.

Маніпуляція з кодом 482 - частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета - підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики кремля в Польщі - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У жовтні російські спецслужби поширювали фейк про нібито підготовку Україною нападу на Польщу, щоб відрізати Україну від підтримки НАТО. ВУ відповідь в МВС Польщі закликали до критичного мислення та перевірки джерел інформації.

