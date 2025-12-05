У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПД

$42.200.13
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 7472 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 12372 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 23562 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 21784 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 35550 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20920 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21163 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21396 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29875 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg4 грудня, 13:08 • 3234 перегляди
САП вимагає конфіскації активів судді, який придбав Гелендваген за 10 тисяч гривень4 грудня, 13:28 • 4916 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 12473 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 12450 перегляди
ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителяVideo4 грудня, 16:22 • 4084 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 23562 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 27527 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 35550 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 42936 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 68996 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Німеччина
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 12463 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 25918 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 27360 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 72164 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 74935 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПД

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 36 перегляди

В польському сегменті Facebook поширюють фейки про "небезпечну українську їжу", закликаючи бойкотувати продукти з кодом 482. ЦПД зазначає, що це частина антиукраїнської кампанії, спрямованої на підрив довіри між народами.

У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПД

У польському сегменті Facebook фіксується поширення фейків про "небезпечну українську їжу". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Вказується, що у маніпулятивних дописах автори закликають бойкотувати продукти з кодом 482 - стандартним штрихкодом EAN для товарів, вироблених в Україні, - нібито тому, що "вся українська продукція заражена".

Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів - не обовʼязково з України - не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про "тотальну небезпеку" саме української продукції

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що "вся українська їжа отруйна", - це класичний прийом дезінформації.

Маніпуляція з кодом 482 - частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета - підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики кремля в Польщі

- резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У жовтні російські спецслужби поширювали фейк про нібито підготовку Україною нападу на Польщу, щоб відрізати Україну від підтримки НАТО. ВУ відповідь в МВС Польщі закликали до критичного мислення та перевірки джерел інформації.

"Давайте не дозволимо путіну розділити нас" - у Польщі закликали остерігатися російської дезінформації 10.09.25, 23:45 • 8156 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Польща