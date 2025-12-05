В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД

$42.200.13
20:25 • 3782 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 7480 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 12377 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 23568 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 21786 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35553 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20922 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21164 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21397 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29875 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Популярные новости
Индия получит российскую подлодку по сделке на $2 млрд на фоне визита путина - Bloomberg4 декабря, 13:08 • 3234 просмотра
САП требует конфискации активов судьи, купившего Гелендваген за 10 тысяч гривен4 декабря, 13:28 • 4916 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 12473 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 12450 просмотра
ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителяVideo4 декабря, 16:22 • 4084 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 23570 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 27531 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35553 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 42937 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 69000 просмотра
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 12464 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25919 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27360 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72164 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74935 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В польском сегменте Facebook распространяют фейки об "опасной украинской еде", призывая бойкотировать продукты с кодом 482. ЦПД отмечает, что это часть антиукраинской кампании, направленной на подрыв доверия между народами.

В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД

В польском сегменте Facebook фиксируется распространение фейков об "опасной украинской еде". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Указывается, что в манипулятивных сообщениях авторы призывают бойкотировать продукты с кодом 482 - стандартным штрихкодом EAN для товаров, произведенных в Украине, - якобы потому, что "вся украинская продукция заражена".

Такие фейки паразитируют на реальных случаях, когда отдельные партии продуктов - не обязательно из Украины - не проходят стандарты качества. Но пропагандисты намеренно обобщают единичные инциденты, чтобы создать ложное впечатление о "тотальной опасности" именно украинской продукции

- говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что польские институции регулярно публикуют предупреждения относительно конкретных товаров, не соответствующих нормам, независимо от страны происхождения. Следовательно, обобщение, что "вся украинская еда ядовита", - это классический прием дезинформации.

Манипуляция с кодом 482 - часть антиукраинской кампании, которая активизировалась в Польше с начала полномасштабной войны. Ее цель - подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять враждебность между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы относительно поддержки Украины. Это полностью соответствует целям информационной политики кремля в Польше

- резюмируют в ЦПД.

Напомним

В октябре российские спецслужбы распространяли фейк о якобы подготовке Украиной нападения на Польшу, чтобы отрезать Украину от поддержки НАТО. В ответ в МВД Польши призвали к критическому мышлению и проверке источников информации.

«Давайте не позволим Путину разделить нас» — в Польше призвали остерегаться российской дезинформации10.09.25, 23:45 • 8156 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Польша