В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПД

В польском сегменте Facebook фиксируется распространение фейков об "опасной украинской еде". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Указывается, что в манипулятивных сообщениях авторы призывают бойкотировать продукты с кодом 482 - стандартным штрихкодом EAN для товаров, произведенных в Украине, - якобы потому, что "вся украинская продукция заражена".

Такие фейки паразитируют на реальных случаях, когда отдельные партии продуктов - не обязательно из Украины - не проходят стандарты качества. Но пропагандисты намеренно обобщают единичные инциденты, чтобы создать ложное впечатление о "тотальной опасности" именно украинской продукции - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что польские институции регулярно публикуют предупреждения относительно конкретных товаров, не соответствующих нормам, независимо от страны происхождения. Следовательно, обобщение, что "вся украинская еда ядовита", - это классический прием дезинформации.

Манипуляция с кодом 482 - часть антиукраинской кампании, которая активизировалась в Польше с начала полномасштабной войны. Ее цель - подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять враждебность между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы относительно поддержки Украины. Это полностью соответствует целям информационной политики кремля в Польше - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В октябре российские спецслужбы распространяли фейк о якобы подготовке Украиной нападения на Польшу, чтобы отрезать Украину от поддержки НАТО. В ответ в МВД Польши призвали к критическому мышлению и проверке источников информации.

