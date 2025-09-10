$41.120.13
«Давайте не позволим Путину разделить нас» — в Польше призвали остерегаться российской дезинформации

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Польский политик Адам Станислав Шлапка заявил, что Россия несет ответственность за атаку беспилотников на Польшу 10 сентября. Он призвал не распространять дезинформацию и доверять только официальным источникам.

«Давайте не позволим Путину разделить нас» — в Польше призвали остерегаться российской дезинформации

За атаку беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября отвечает Россия, а не Украина. Все, кто утверждает обратное, фактически распространяют пропаганду. Об этом заявил польский политик, политолог и местный чиновник Адам Станислав Шлапка на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

"Остерегайтесь дезинформации. Помните: Россия несет ответственность за нападение, а не Украина. Любой, кто утверждает обратное, распространяет пропаганду. Следите только за официальными и проверенными источниками информации", - говорится в сообщении к видеообращению польского политика. 

"Внимание! В Интернете очень много российской дезинформации и пропаганды. Я не буду сейчас ее цитировать, потому что вы знаете, как легко нарезать и манипулировать фрагментами. Вы видите эту дезинформацию. Это не Украина втягивает нас в войну, это Россия несет ответственность за эту атаку. Все, кто утверждает обратное, повторяют российскую дезинформацию. Польская армия готова отражать атаки. Давайте не позволим Путину разделить нас. Следите за официальными правительственными каналами и всегда проверяйте информацию", - призвал Адам Щлапка.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. 

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Польша зафиксировала 19 российских беспилотников, которые нарушили ее воздушное пространство, сбив три из них. Страна активировала статью 4 Североатлантического договора для консультаций с союзниками.

Напомним

В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет. Инцидент произошел во время ночной атаки РФ на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно пытается расширить войну, поскольку чувствует безнаказанность. Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призывают усилить поддержку Украины и оборону Европы.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отбрасывая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Президент Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.

"Масштабная провокация": Туск заявил, что Польша готова сбивать российские дроны10.09.25, 10:12 • 3788 просмотров

Вита Зеленецкая

