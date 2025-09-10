"Масштабная провокация": Туск заявил, что Польша готова сбивать российские дроны

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства в среду назвал нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками "масштабной провокацией", пишет УНН.

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел внеочередное заседание правительства и дважды встретился с президентом Каролем Навроцким, в том числе в 6:30 утра. По его словам, Польша и ее союзники были готовы к подобному развитию событий, и все предусмотренные протоколы сработали должным образом.

Мы готовы отразить такие провокации и нападения. Это испытание наши военные и союзники прошли успешно. Вероятно, мы имеем дело с масштабной провокацией. Впервые российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО, поэтому все наши партнеры относятся к ситуации максимально серьезно