ukenru
07:09 • 7956 просмотра
"Масштабная провокация": Туск заявил, что Польша готова сбивать российские дроны

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Несколько российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши, часть из них сбили силы ПВО.

"Масштабная провокация": Туск заявил, что Польша готова сбивать российские дроны

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства в среду назвал нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками "масштабной провокацией", пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел внеочередное заседание правительства и дважды встретился с президентом Каролем Навроцким, в том числе в 6:30 утра. По его словам, Польша и ее союзники были готовы к подобному развитию событий, и все предусмотренные протоколы сработали должным образом.

Мы готовы отразить такие провокации и нападения. Это испытание наши военные и союзники прошли успешно. Вероятно, мы имеем дело с масштабной провокацией. Впервые российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО, поэтому все наши партнеры относятся к ситуации максимально серьезно 

– заявил Туск.

Дополнение 

Районная прокуратура Замостья подтвердила, что в Чесниках Замойского уезда обнаружены обломки еще одного дрона – его стабилизатор. Место падения находится под охраной, продолжаются следственные действия. Власти уже обнародовали карту с вероятными маршрутами полета вражеских аппаратов.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. 

Туск заявил, что нет оснований для паники после нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. 

Поврежденный дрон упал на жилой дом в поселке Вырыки, повредив крышу и автомобиль.

Степан Гафтко

Новости Мира
НАТО
Дональд Туск
Польша