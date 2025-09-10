$41.250.03
Польща скликає термінове засідання уряду через російські БПЛА: озвучений час

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. Воно відбудеться о 9:00 за київським часом.

Польща скликає термінове засідання уряду через російські БПЛА: озвучений час

Прем’єр - міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору країни російськими БПЛА під час масованої атаки на Україну. Про це повідомив у соцмережі "Х" речник уряду Республіки Польща Адам Шлапка, передає УНН.

Деталі

Засідання відбудеться о 8:00 за варшавським часом (о 9:00 за київським часом - ред). Як зазначив речник уряду, наразі триває зустріч Туска з міністрами, відповідальними за безпеку держави.

Триває зустріч прем'єр-міністра Дональда Туска з міністрами, відповідальними за безпеку держави. Прем'єр-міністр скликав надзвичайне засідання Ради міністрів на 8:00

- написав Шлапка.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Водночас резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Люблін
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща