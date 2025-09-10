Порушення повітряного простору Польщі: Варшава негайно скликає резервістів ТРО
Київ • УНН
Польща може мобілізувати резервістів у 10 воєводствах через порушення повітряного простору російськими дронами. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну, що призвело до закриття аеропортів у Жешуві та Любліні.
Через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами, резервісти Військ територіальної оборони країни можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Військ територіальної оборони Республіки Польща.
Деталі
Військові можуть отримати повістку про негайну явку:
- до 6 годин - у Підляському, Мазовецькому, Люблінському
та Підкарпатському воєводствах;
- до 12 годин – у Поморському, Вармінсько-Мазурському,
Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах;
- в інших воєводствах дзвінок менш ніж за 24 години не
планується.
Зберігайте спокій та повідомляйте лише про військові та урядові повідомлення. Якщо ви натрапите на фрагменти уламків БПЛА, будь ласка, не наближайтеся до них та повідомте поліцію
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Через це зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Люблін.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни.