"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну, коли російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в ніч на 10 вересня польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які порушили повітряний простір країни, однак утримався від пояснень щодо їхнього походження. Про це інформує УНН з посиланням на пост польського урядовця у соцмережі Х.
Деталі
"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами у ніч проти 10 вересня.
Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі10.09.25, 03:51 • 2102 перегляди