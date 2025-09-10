"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну, коли російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.