"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону

Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводстваPhoto
9 вересня, 19:32 • 21193 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 32341 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 33292 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 22048 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 48674 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 77871 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 62124 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37677 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30984 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 33292 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 77871 перегляди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
Шахед-136

"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну, коли російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

"Триває операція" - Прем’єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в ніч на 10 вересня польські військові відкрили вогонь по "об’єктах", які порушили повітряний простір країни, однак утримався від пояснень щодо їхнього походження. Про це інформує УНН з посиланням на пост польського урядовця у соцмережі Х.

Деталі

"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю. Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни російськими ударними дронами у ніч проти 10 вересня. 

Конгресмен США звинуватив росію в оголошенні війни Польщі
10.09.25, 03:51

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Збройні сили Польщі
Дональд Туск
Україна
Польща