"Операция продолжается" - Премьер Польши подтвердил нарушение воздушной границы

Киев • УНН

 104 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину, когда российские беспилотники залетели в воздушное пространство Польши.

"Операция продолжается" - Премьер Польши подтвердил нарушение воздушной границы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября польские военные открыли огонь по "объектам", нарушившим воздушное пространство страны, однако воздержался от объяснений относительно их происхождения. Об этом информирует УНН со ссылкой на пост польского чиновника в соцсети Х.

Детали

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие. Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны российскими ударными дронами в ночь на 10 сентября.

