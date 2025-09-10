Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"

$41.250.03
19:32 • 13632 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 21582 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 26546 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 17935 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 45443 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 74550 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 61101 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 37054 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30619 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29722 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток 9 вересня, 15:16
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп 9 вересня, 16:20
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку 9 вересня, 18:24
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору 23:36
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан 19:32
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця 9 вересня, 16:51
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 26546 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 46637 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 74550 перегляди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Державний кордон України
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week 9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни? 8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків 8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде 8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином 7 вересня, 08:47
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB) закрили в ніч на 10 вересня через незаплановану військову діяльність. Це сталося після того, як російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.

Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"

У ніч проти 10 вересня у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB). Про це інформує УНН з посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Деталі

Повідомляється, що повітряний простір закрили через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".  

Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору 10.09.25, 01:36 • 9618 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Україна
Польща