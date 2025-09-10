Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"
Київ • УНН
Повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB) закрили в ніч на 10 вересня через незаплановану військову діяльність. Це сталося після того, як російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі.
У ніч проти 10 вересня у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB). Про це інформує УНН з посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.
Деталі
Повідомляється, що повітряний простір закрили через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
