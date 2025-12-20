Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ

Сину голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Ніку Райнеру кілька років тому поставили діагноз шизофренія, і його ліки були змінені або скориговані в певний момент до вбивства його батьків, з посиланням на три джерела, безпосередньо обізнані зі справою, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю суддя, який контролював початкові етапи справи, підписав засекречену медичну постанову. 32-річному Ніку Райнеру висунуто обвинувачення у двох вбивствах, пов'язаних зі смертю його батьків, відомого режисера Роба Райнера, 78 років, та Мішель Сінгер Райнер, 70 років.

Ця засекречена постанова, можливо, стосується психічного стану та лікування Райнера. Джерела відмовилися обговорювати зміст постанови.

Райнер лікувався від серйозного психічного розладу на момент вбивства батьків, повідомили три джерела.

Кілька років тому йому поставили діагноз шизофренія, і його лікували медикаментозно, повідомили джерела. Незрозуміло, коли йому змінили ліки.

Станом на п'ятницю зброю, яка була використана під час вбивств, не було знайдено, повідомили два джерела. Однак, вони сказали, що вона має обмежену слідчу цінність, враховуючи всі інші докази у справі, включаючи те, що було знайдено на місці злочину, предмети, вилучені під час арешту, та нібито заяви Райнера поліції.

Доповнення

Подружжя Райнерів було знайдено мертвим у головній спальні їхнього будинку в Брентвуді, на західній стороні Лос-Анджелеса у США, повідомив у вівторок помічник начальника поліції міста Домінік Чой. Подружжя було смертельно поранено ножем "рано вранці" в неділю, повідомила окружна прокуратура округу Лос-Анджелес.

Причиною їхньої смерті було встановлено численні травми від гострих предметів, постановила служба судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес.

Ніка Райнера було затримано невдовзі після 21:00 за місцевим часом у неділю в Університетському парку, поблизу Університету Південної Каліфорнії, приблизно за 24 кілометри від будинку його батьків.

За даними тюремних записів, він утримувався під вартою без права на заставу у виправній установі "Твін Таверс" у центрі Лос-Анджелеса.

У середу він з'явився у будівлі суду Лос-Анджелеса у синьому жилеті. Його слухання за обвинуваченням двічі відкладалося, і наступне засідання призначено на 7 січня. Його адвокат, Алан Джексон, заявив, що слухання спочатку було відкладено, оскільки Райнер своєчасно не пройшов медичне обстеження.

