Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи через атаку балістичними ракетами. Сили ППО працювали по швидкісних цілях, в Чорне море ворог вивів носії Калібрів.
У Києві в ніч на суботу, 14 березня, пролунала серія вибухів. Про це інформує УНН.
Деталі
О 3:09 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі на столицю. Незабаром міський голова Віталій Кличко повідомив повідомив про вибухи у столиці.
Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
У свою чергу начальник столичної МВА Тимур Ткаченко уточнив, що ворог здійснює атаку балістичними ракетами.
Будьте уважні та обережні до відбою тривоги!
Тим часом моніторингові канали пишуть, що росіяни вивели в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр". При цьому на столицю прямують близько 60 дронів.
Нагадаємо
У Києві внаслідок атаки російських військ 7 березня постраждали троє людей, є пошкодження критичної інфраструктури, що залишило без тепла 1905 будинків в 4 районах.
