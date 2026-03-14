Балістична атака на Київ: у столиці пролунала серія вибухів

У Києві в ніч на суботу, 14 березня, пролунала серія вибухів. Про це інформує УНН.

Деталі

О 3:09 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі на столицю. Незабаром міський голова Віталій Кличко повідомив повідомив про вибухи у столиці.

Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - закликав Кличко.

У свою чергу начальник столичної МВА Тимур Ткаченко уточнив, що ворог здійснює атаку балістичними ракетами.

Будьте уважні та обережні до відбою тривоги! - попросив Ткаченко.

Тим часом моніторингові канали пишуть, що росіяни вивели в Чорне море носії крилатих ракет "Калібр". При цьому на столицю прямують близько 60 дронів.

Нагадаємо

У Києві внаслідок атаки російських військ 7 березня постраждали троє людей, є пошкодження критичної інфраструктури, що залишило без тепла 1905 будинків в 4 районах.

