Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети
Київ • УНН
Київ зазнав ворожої комбінованої атаки в ніч на 26 лютого. Ворог атакував місто ударними БпЛА та балістичними ракетами, працює ППО.
Київ у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав ворожої комбінованої атаки. Про це інформує УНН.
Деталі
О 3:54 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами.
Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!
У свою чергу міський голова Віталій Кличко підтвердив цю інформацію.
Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Тим часом моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск гіперзвукових ракет "Циркон". Попередньо, всі борти Ту-95МС і Ту-160 здійснили пускові маневри. Очікується, що ракети будуть над Україною приблизно через 90 хвилин.
Нагадаємо
Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.
