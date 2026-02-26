Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 лютого, 19:42 • 8370 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 15754 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 17362 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 16459 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 15657 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14566 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 27146 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18305 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17629 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 34234 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.3м/с
83%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті 25 лютого, 18:00 • 6822 перегляди
Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс25 лютого, 18:05 • 4670 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО25 лютого, 18:56 • 12407 перегляди
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву21:05 • 4232 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР21:27 • 4260 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 27146 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 34234 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 55395 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 64925 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 82968 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Женева
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 23942 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 27703 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 30753 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 33635 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 41734 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times

Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Київ зазнав ворожої комбінованої атаки в ніч на 26 лютого. Ворог атакував місто ударними БпЛА та балістичними ракетами, працює ППО.

Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети

Київ у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав ворожої комбінованої атаки. Про це інформує УНН.

Деталі

О 3:54 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакує місто ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!

- закликав Ткаченко.

У свою чергу міський голова Віталій Кличко підтвердив цю інформацію.

Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

- написав Кличко.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск гіперзвукових ракет "Циркон". Попередньо, всі борти Ту-95МС і Ту-160 здійснили пускові маневри. Очікується, що ракети будуть над Україною приблизно через 90 хвилин.

Нагадаємо

Вночі 22 лютого російські війська атакували Україну, використовуючи стратегічні бомбардувальники та сотні безпілотників. Основний удар був спрямований на Київ, ракети рухалися через кілька областей.

Ракетна атака рф на Київ 22 лютого - уламки зафіксовані у п'яти районах столиці22.02.26, 12:57 • 5832 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Війна в Україні
Ту-160
Ту-95
Віталій Кличко