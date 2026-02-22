Ракетна атака рф на Київ 22 лютого - уламки зафіксовані у п'яти районах столиці
Київ • УНН
У Києві внаслідок ракетної атаки уламки впали у п'яти районах, без пожеж та постраждалих. У Дніпровському районі уламок пошкодив автомобіль, у Святошинському вибуховою хвилею вибило вікна.
У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки зафіксували падіння уламків у п’яти районах міста. Пожеж і постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає
За його словами, за іншою адресою в цьому ж районі уламки пошкодили автомобіль у дворі житлового будинку. Також фрагменти ракети виявили на відкритій території, у дворі одного з будинків та в парковій зоні навпроти багатоповерхівки.
У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках та в офісному приміщенні. Потерпілих немає
У Деснянському районі уламки ракети впали на відкритій території. Аналогічна ситуація і в Подільському районі - без пожежі та без постраждалих.
Оперативні служби працюють на місцях, усі наслідки атаки ліквідовуються.
Нагадаємо
Президент Зеленський відреагував на масований російський обстріл 22 лютого, заявивши про використання майже 300 ударних дронів та 50 ракет. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо проти балістики.