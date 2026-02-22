Ракетна атака рф на Київ 22 лютого - уламки зафіксовані у п'яти районах столиці

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 4474 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 19895 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 31866 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 28530 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 48130 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 47079 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 38433 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36514 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29079 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25438 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
68%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління22 лютого, 01:58 • 6890 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 7964 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет22 лютого, 04:19 • 18382 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 11623 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo07:04 • 7038 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 60374 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 69889 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 80061 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 93220 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 131218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 26965 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 30005 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 31234 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 23145 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 25706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"

Ракетна атака рф на Київ 22 лютого - уламки зафіксовані у п'яти районах столиці

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві внаслідок ракетної атаки уламки впали у п'яти районах, без пожеж та постраждалих. У Дніпровському районі уламок пошкодив автомобіль, у Святошинському вибуховою хвилею вибило вікна.

Ракетна атака рф на Київ 22 лютого - уламки зафіксовані у п'яти районах столиці
Фото: ДСНС України

У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки зафіксували падіння уламків у п’яти районах міста. Пожеж і постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

У Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає

- повідомив мер.

За його словами, за іншою адресою в цьому ж районі уламки пошкодили автомобіль у дворі житлового будинку. Також фрагменти ракети виявили на відкритій території, у дворі одного з будинків та в парковій зоні навпроти багатоповерхівки.

У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках та в офісному приміщенні. Потерпілих немає

- зазначив Кличко.

У Деснянському районі уламки ракети впали на відкритій території. Аналогічна ситуація і в Подільському районі - без пожежі та без постраждалих.

Оперативні служби працюють на місцях, усі наслідки атаки ліквідовуються.

Нагадаємо

Президент Зеленський відреагував на масований російський обстріл 22 лютого, заявивши про використання майже 300 ударних дронів та 50 ракет. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо проти балістики.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Київ