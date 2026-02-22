Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютого

$43.270.00
09:06
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 17476 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 29775 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 26657 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 44961 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 42887 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 37674 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36066 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28784 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25191 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 7182 перегляди
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління22 лютого, 01:58 • 4796 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 5790 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 17585 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 10502 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 59198 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 68679 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 79052 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 92348 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 130297 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Львів
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 26318 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 29467 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 30691 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 22680 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 25255 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетна система С-400

Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютого

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент Зеленський відреагував на масований російський обстріл 22 лютого, заявивши про використання майже 300 ударних дронів та 50 ракет. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо проти балістики.

Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютого

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл 22 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Окупанти застосували майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики. Били по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

Наразі триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу.

москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних

- заявив Зеленський.

Він також звернув увагу на необхідність посилити ППО.

Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя

 - йдеться в заяві глав держави.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.

Євген Устименко

Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Миколаївська область
Сумська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Володимир Зеленський
Україна
Київ