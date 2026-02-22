Потрібні системи, що працюють проти балістики - Зеленський про масований обстріл 22 лютого

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл 22 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Окупанти застосували майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики. Били по Києву та регіону, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

Наразі триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу.

москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних

Він також звернув увагу на необхідність посилити ППО.

Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя