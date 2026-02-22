Комбінована атака рф 22 лютого - ЗСУ збили 33 ракети та 274 безпілотники

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 00:48 • 15903 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 27660 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 25070 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 42452 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 39656 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 36994 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 35586 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28533 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25001 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28831 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.9м/с
65%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа21 лютого, 22:32 • 8886 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 16570 перегляди
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 5340 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 16915 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 9026 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 58215 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 67630 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 78187 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 91566 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 129512 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Львів
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 25805 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 28984 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 30257 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 22301 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 24878 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

Комбінована атака рф 22 лютого - ЗСУ збили 33 ракети та 274 безпілотники

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання.

Комбінована атака рф 22 лютого - ЗСУ збили 33 ракети та 274 безпілотники

У ніч на 22 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного і наземного базування. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
    • 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків - брянська, бєлгородська обл. - рф, ТОТ Донецької обл.);
      • 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків - вологодська обл. -рф.);
        • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків - курська обл.);
          • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків - курська обл.);
            • 297 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: брянськ, курськ, орел, шаталово, міллерово, приморсько-ахтарськ - рф., ТОТ АР Крим), близько 200 із них - "шахеди".

              Основними напрямками російського удару були Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

              Станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

              • 2 протикорабельні ракети "Циркон";
                • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
                  • 17 крилатих ракет Х-101;
                    • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
                      • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
                        • 274 ворожих БпЛА різних типів.

                          Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 5 локаціях.

                          Нагадаємо

                          Впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.

                          Євген Устименко

                          Війна в Україні
                          Енергетика
                          Повітряна тривога
                          Воєнний стан
                          Війна в Україні
                          Сутички
                          Відключення світла
                          Блекаут 
                          Електроенергія
                          Х-101
                          Брянська область
                          Курська область
                          Донецька область
                          Київська область
                          Кіровоградська область
                          Полтавська область
                          Одеська область
                          Повітряні сили Збройних сил України
                          Ракетна система С-400
                          Шахед-136
                          Х-59
                          Іскандер (ОТРК)
                          Україна