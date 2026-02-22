Комбінована атака рф 22 лютого - ЗСУ збили 33 ракети та 274 безпілотники
В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання.
У ніч на 22 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного і наземного базування. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:
- 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків
- брянська, бєлгородська обл. - рф, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків - вологодська
обл. -рф.);
- 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків - курська
обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків - курська
обл.);
- 297 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: брянськ, курськ, орел, шаталово, міллерово, приморсько-ахтарськ - рф., ТОТ АР Крим), близько 200 із них -
"шахеди".
Основними напрямками російського удару були Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон";
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 17 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 274 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 5 локаціях.
Нагадаємо
Впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.