Комбінована атака рф 22 лютого - ЗСУ збили 33 ракети та 274 безпілотники

У ніч на 22 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного і наземного базування. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків - брянська, бєлгородська обл. - рф, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пусків - вологодська обл. -рф.);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків - курська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків - курська обл.);

297 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів (із напрямків: брянськ, курськ, орел, шаталово, міллерово, приморсько-ахтарськ - рф., ТОТ АР Крим), близько 200 із них - "шахеди".

Основними напрямками російського удару були Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 5 локаціях.

Нагадаємо

Впродовж останньої доби було зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.