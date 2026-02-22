Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень протягом минулої доби
Київ • УНН
Сили оборони України стримують російські війська, за добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських військ. Протягом останньої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Найбільша інтенсивність бойових дій спостерігалася на Гуляйпільському напрямку, де українські захисники відбили 35 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного та низки навколишніх селищ. На Покровському напрямку агресор здійснив 29 штурмових дій, намагаючись прорвати оборону біля Покровська та Удачного, проте всі спроби були зупинені нашими підрозділами.
Також ворог виявляв активність на Костянтинівському напрямку, провівши 14 атак, та на Слов’янському, де було зупинено 9 спроб просування в бік Ямполя та Закітного.
Авіація та ракетні війська Сил оборони за минулу добу завдали болючих ударів по логістиці та управлінню окупантів, уразивши два пункти управління, три командно-спостережні пункти та три пункти управління безпілотниками.
