13245 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Публікації
Ексклюзиви
Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень протягом минулої доби

Київ • УНН

Сили оборони України стримують російські війська, за добу зафіксовано 138 бойових зіткнень. Ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських військ. Протягом останньої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, під час яких ворог активно застосовував авіацію, скинувши 280 керованих авіабомб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність бойових дій спостерігалася на Гуляйпільському напрямку, де українські захисники відбили 35 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного та низки навколишніх селищ. На Покровському напрямку агресор здійснив 29 штурмових дій, намагаючись прорвати оборону біля Покровська та Удачного, проте всі спроби були зупинені нашими підрозділами.

Також ворог виявляв активність на Костянтинівському напрямку, провівши 14 атак, та на Слов’янському, де було зупинено 9 спроб просування в бік Ямполя та Закітного.

Авіація та ракетні війська Сил оборони за минулу добу завдали болючих ударів по логістиці та управлінню окупантів, уразивши два пункти управління, три командно-спостережні пункти та три пункти управління безпілотниками.

