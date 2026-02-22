$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 12470 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 21230 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 19992 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 36271 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 33085 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 35429 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 34278 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27977 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24582 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28296 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗСУ відмінусували протягом доби 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку ворога – Генштаб

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: знищено 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку. Загальні втрати особового складу сягнули 1 259 780 осіб.

ЗСУ відмінусували протягом доби 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку ворога – Генштаб

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби окупанти втратили ще 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку на різних ділянках фронту. Про це пише УНН.

Деталі

  • Особовий склад: близько 1 259 780 (+890) осіб
    • Танки: 11 694 (+9) од.
      • Бойові броньовані машини: 24 069 (+6) од.
        • Артилерійські системи: 37 470 (+41) од.
          • РСЗВ: 1 652 (+1) од.
            • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 142 113 (+1 705) од.
              • Автомобільна техніка та автоцистерни: 79 500 (+205) од.
                • Спеціальна техніка: 4 073 од.

                  Дані щодо інших категорій озброєння, включаючи літаки (435 од.), гелікоптери (348 од.) та кораблі (29 од.), за останню добу залишилися без змін. Наразі триває уточнення інформації з місць бойових зіткнень, оскільки висока інтенсивність боїв ускладнює підрахунок.

                  Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про перевищення втрат російської армії над темпами її мобілізації22.02.26, 00:16 • 2840 переглядiв

                  Степан Гафтко

                  Війна в Україні
                  Техніка
                  Воєнний стан
                  Війна в Україні
                  Сутички
                  Генеральний штаб Збройних сил України