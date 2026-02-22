ЗСУ відмінусували протягом доби 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку ворога – Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за добу: знищено 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку. Загальні втрати особового складу сягнули 1 259 780 осіб.
Деталі
- Особовий склад: близько 1 259 780 (+890) осіб
- Танки: 11 694 (+9) од.
- Бойові броньовані машини: 24 069 (+6) од.
- Артилерійські системи: 37 470 (+41) од.
- РСЗВ: 1 652 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: 142 113
(+1 705) од.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 79 500 (+205) од.
- Спеціальна техніка: 4 073 од.
Дані щодо інших категорій озброєння, включаючи літаки (435 од.), гелікоптери (348 од.) та кораблі (29 од.), за останню добу залишилися без змін. Наразі триває уточнення інформації з місць бойових зіткнень, оскільки висока інтенсивність боїв ускладнює підрахунок.
