00:48 • 11960 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 20234 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 19130 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 35303 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 32115 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 35199 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 34116 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27916 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24531 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28231 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: уничтожено 890 оккупантов, 9 танков и другая техника. Общие потери личного состава достигли 1 259 780 человек.

ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты потеряли еще 890 оккупантов, 9 танков и другую технику на разных участках фронта. Об этом пишет УНН.

Подробности

  • Личный состав: около 1 259 780 (+890) человек
    • Танки: 11 694 (+9) ед.
      • Боевые бронированные машины: 24 069 (+6) ед.
        • Артиллерийские системы: 37 470 (+41) ед.
          • РСЗО: 1 652 (+1) ед.
            • БПЛА оперативно-тактического уровня: 142 113 (+1 705) ед.
              • Автомобильная техника и автоцистерны: 79 500 (+205) ед.
                • Специальная техника: 4 073 ед.

                  Данные по другим категориям вооружения, включая самолеты (435 ед.), вертолеты (348 ед.) и корабли (29 ед.), за последние сутки остались без изменений. В настоящее время продолжается уточнение информации с мест боевых столкновений, поскольку высокая интенсивность боев затрудняет подсчет.

                  Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о превышении потерь российской армии над темпами ее мобилизации22.02.26, 00:16 • 2724 просмотра

                  Степан Гафтко

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Столкновения
                  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины