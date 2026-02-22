ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за сутки: уничтожено 890 оккупантов, 9 танков и другая техника. Общие потери личного состава достигли 1 259 780 человек.
на разных участках фронта
Подробности
- Личный состав: около 1 259 780 (+890) человек
- Танки: 11 694 (+9) ед.
- Боевые бронированные машины: 24 069 (+6) ед.
- Артиллерийские системы: 37 470 (+41) ед.
- РСЗО: 1 652 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 142 113
(+1 705) ед.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 79 500 (+205) ед.
- Специальная техника: 4 073 ед.
Данные по другим категориям вооружения, включая самолеты (435 ед.), вертолеты (348 ед.) и корабли (29 ед.), за последние сутки остались без изменений. В настоящее время продолжается уточнение информации с мест боевых столкновений, поскольку высокая интенсивность боев затрудняет подсчет.
