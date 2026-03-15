Япония планирует закупить украинские ударные дроны вместо израильских - СМИ

$44.1650.96
ukenru
18:43 • 10042 просмотра
18:22 • 16705 просмотра
14 марта, 16:51 • 14973 просмотра
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 25876 просмотра
14 марта, 13:14 • 29651 просмотра
14 марта, 07:48 • 20406 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 60447 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 88048 просмотра
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 49722 просмотра
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 64514 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.9м/с
58%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Меловин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Израиль
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 18566 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 25828 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 22260 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 36265 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 58880 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетная система С-300

Япония планирует закупить украинские ударные дроны вместо израильских - СМИ

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Японское правительство рассматривает закупку украинских БПЛА из-за их боевого опыта и устойчивости. Страны готовят соглашение об обмене технологий на вооружение.

Правительство Японии рассматривает возможность внедрения ударных беспилотников украинского производства для усиления своей обороноспособности, опираясь на боевой опыт Украины в защите от российской военной агрессии. Об этом сообщает Kyodo news со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что вероятным является подписание двустороннего соглашения о передаче вооружения, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский стремится обменять оборонные технологии своей страны на оружие, предоставленное Японией, тогда как Конституция Японии ограничивает передачу вооружения другим странам.

Эта идея возникла после того, как Украина обратилась к Японии по этому поводу. Хотя закупка беспилотников из Израиля также является вариантом, японское правительство, очевидно, считает, что поставка беспилотных летательных аппаратов из Украины будет менее спорной на фоне широкой международной критики действий израильских военных в секторе Газа

- цитирует издание собеседника.

Указывается, что украинские беспилотники известны своими возможностями дальнего полета и устойчивостью к помехам.

Хотя Япония имеет мало опыта в беспилотниках, Украина неоднократно модернизировала свои в течение короткого периода времени, опираясь на реальный боевой опыт, что делает их очень мощными

– сообщил источник в Министерстве обороны Японии.

СМИ добавляет, что японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, вероятно в апреле, чтобы в принципе разрешить экспорт летального оружия.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Израиль
Япония
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина