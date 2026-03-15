Япония планирует закупить украинские ударные дроны вместо израильских - СМИ
Японское правительство рассматривает закупку украинских БПЛА из-за их боевого опыта и устойчивости. Страны готовят соглашение об обмене технологий на вооружение.
Правительство Японии рассматривает возможность внедрения ударных беспилотников украинского производства для усиления своей обороноспособности, опираясь на боевой опыт Украины в защите от российской военной агрессии. Об этом сообщает Kyodo news со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, информирует УНН.
Отмечается, что вероятным является подписание двустороннего соглашения о передаче вооружения, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский стремится обменять оборонные технологии своей страны на оружие, предоставленное Японией, тогда как Конституция Японии ограничивает передачу вооружения другим странам.
Эта идея возникла после того, как Украина обратилась к Японии по этому поводу. Хотя закупка беспилотников из Израиля также является вариантом, японское правительство, очевидно, считает, что поставка беспилотных летательных аппаратов из Украины будет менее спорной на фоне широкой международной критики действий израильских военных в секторе Газа
Указывается, что украинские беспилотники известны своими возможностями дальнего полета и устойчивостью к помехам.
Хотя Япония имеет мало опыта в беспилотниках, Украина неоднократно модернизировала свои в течение короткого периода времени, опираясь на реальный боевой опыт, что делает их очень мощными
СМИ добавляет, что японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, вероятно в апреле, чтобы в принципе разрешить экспорт летального оружия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов.
Украинские дроны-перехватчики становятся фактором стабильности на Ближнем Востоке – Коваленко13.03.26, 13:21 • 4394 просмотра