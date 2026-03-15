Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Японія планує закупити українські ударні дрони замість ізраїльських - ЗМІ

Японський уряд розглядає закупівлю українських БпЛА через їхній бойовий досвід та стійкість. Країни готують угоду про обмін технологій на озброєння.

Уряд Японії розглядає можливість впровадження ударних безпілотників українського виробництва для посилення своєї обороноздатності, спираючись на бойовий досвід України у захисті від російської військової агресії. Про це повідомляє Kyodo news із посиланням на джерела, знайомі з питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ймовірним є підписання двосторонньої угоди про передачу озброєння, оскільки Президент України Володимир Зеленський прагне обміняти оборонні технології своєї країни на зброю, надану Японією, тоді як Конституція Японії обмежує передачу озброєння іншим країнам.

Ця ідея виникла після того, як Україна звернулася до Японії з цього приводу. Хоча закупівля безпілотників з Ізраїлю також є варіантом, японський уряд, очевидно, вважає, що постачання безпілотних літальних апаратів з України буде менш суперечливим на тлі широкої міжнародної критики дій ізраїльських військових у секторі Газа

- цитує видання співрозмовника.

Вказується, що українські безпілотники відомі своїми можливостями далекого польоту та стійкістю до перешкод.

Хоча Японія має мало досвіду в безпілотниках, Україна неодноразово модернізувала свої протягом короткого періоду часу, спираючись на реальний бойовий досвід, що робить їх дуже потужними

– повідомило джерело в Міністерстві оборони Японії.

ЗМІ додає, що японський уряд готується пом'якшити правила передачі оборонного обладнання, ймовірно у квітні, щоб у принципі дозволити експорт летальної зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив в Україну запит щодо проведення переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення співробітництва з перехоплення іранських дронів.

Українські дрони-перехоплювачі стають фактором стабільності на Близькому Сході - Коваленко13.03.26, 13:21 • 4394 перегляди

Вадим Хлюдзинський

