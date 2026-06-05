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Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в Киеве

Киев • УНН

 • 5018 просмотра

На бульваре Вацлава Гавела Mercedes влетел в подземный переход. Четыре человека погибли на месте, водителя с травмами доставили в больницу.

Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в Киеве

В Киеве водителя Mercedes, который влетел в подземный переход, госпитализировали с телесными повреждениями. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Эксклюзивные подробности жуткого ДТП

По словам собеседника УНН, водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz C300", двигался на большой скорости по бульвару Вацлава Гавела, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и въехал в подземный переход. 

В результате указанного ДТП неустановленная женщина и трое мужчин получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия. Водителя с полученными телесными повреждениями доставили в больницу 

- сообщил собеседник УНН.

Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве05.06.26, 18:11 • 9456 просмотров

Напомним

В Киеве на улице Вадима Гетьмана Mercedes влетел в пешеходную зону. В результате аварии есть погибшие и раненые, на месте работают экстренные службы.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Киев