Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в Киеве
Киев • УНН
На бульваре Вацлава Гавела Mercedes влетел в подземный переход. Четыре человека погибли на месте, водителя с травмами доставили в больницу.
В Киеве водителя Mercedes, который влетел в подземный переход, госпитализировали с телесными повреждениями. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Эксклюзивные подробности жуткого ДТП
По словам собеседника УНН, водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz C300", двигался на большой скорости по бульвару Вацлава Гавела, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и въехал в подземный переход.
В результате указанного ДТП неустановленная женщина и трое мужчин получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия. Водителя с полученными телесными повреждениями доставили в больницу
Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве05.06.26, 18:11 • 9456 просмотров
Напомним
В Киеве на улице Вадима Гетьмана Mercedes влетел в пешеходную зону. В результате аварии есть погибшие и раненые, на месте работают экстренные службы.