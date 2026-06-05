Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание

В деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в одесской клинике Odrex первое подготовительное заседание в новом суде завершилось, еще не начавшись: адвокаты обвиняемых Виталия Русакова и Марины Белоцерковской в зал не явились и подали ходатайства о переносе. Эксперты не исключают, что подобная тактика защиты может приближать момент истечения сроков давности, и тогда дело рискует закрыться без приговора, сообщает УНН.

В Киевском районном суде Одессы состоялось первое подготовительное заседание по делу врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного.

По версии следствия, врачи Odrex после проведенной операции Аднану Кивану могли не назначить необходимую антибактериальную терапию и надлежащим образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. Это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти пациента.

Однако первое заседание в новом суде длилось недолго. Обвиняемый Виталий Русаков присутствовал в зале суда лично, в то время как Марина Белоцерковская присоединилась к заседанию в режиме видеоконференции. Зато защитники обоих обвиняемых в суд не явились. Они подали ходатайства об отложении рассмотрения, которые суд удовлетворил. В результате заседание было перенесено, а следующая дата слушания назначена на 11 июня 2026 года.

Тот факт, что первое же подготовительное заседание в новом суде было отложено из-за неявки защитников обвиняемых, только усиливает мнение о том, что дело может затягиваться осознанно. Эксперты уже обращали внимание, что серия процессуальных шагов в деле врачей Odrex – от ходатайств об отводе судьи до изменения подсудности рассмотрения производства – объективно увеличивает продолжительность процесса и приближает момент истечения сроков давности.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский считает, что суд должен внимательно оценивать действия участников процесса и реагировать в случаях, когда процессуальные права могут использоваться не для защиты, а для затягивания рассмотрения дела.

Все, что затягивает рассмотрение дела, влияет на истечение сроков давности. Суд должен реагировать на злоупотребления участников процесса процессуальными правами - отметил Невядомский.

По его словам, грань между добросовестным использованием процессуальных механизмов и злоупотреблением ими часто очень тонкая.

При грамотной работе адвокатов грань добросовестного пользования процессуальными правами и злоупотребления этими правами очень тонкая - подчеркнул эксперт.

СЕО юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский также обращает внимание на то, что многочисленные процессуальные действия могут иметь прямое влияние на сроки рассмотрения дела. Юрист не исключает, что серия подобных процессуальных шагов может быть частью выбранной стороной защиты стратегии.

Процессуальные шаги в виде постоянных отложений, изменение состава суда и т.д., могут привести к истечению срока давности с соответствующими последствиями, когда лицо освобождается от уголовной ответственности - отметил Болинский, комментируя дело о смерти Аднана Кивана.

В то же время эксперт отметил, что окончательно оценить мотивы таких действий возможно только после завершения рассмотрения дела. Однако факт остается неизменным: каждое новое отложение увеличивает время, необходимое для принятия решения в производстве, а следовательно, приближает его к моменту истечения сроков давности.