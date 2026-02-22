$43.270.00
публикации
Эксклюзивы
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о превышении потерь российской армии над темпами ее мобилизации

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупационных войск на фронте превышают уровень их набора. Украинская армия эффективно противодействует мощнейшей военной машине Европы.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о превышении потерь российской армии над темпами ее мобилизации

Генерал Александр Сырский в большом интервью изданию Le Monde сообщил, что потери российских оккупационных войск на фронте превысили уровень их набора. Главнокомандующий ВСУ отметил стойкость украинской армии, которая продолжает эффективно противодействовать мощнейшей военной машине Европы. Об этом пишет УНН.

Детали

Потери российской армии превысили уровень ее набора. Мы переживаем чрезвычайно тяжелый период для нашего государства, для нашего народа, но в то же время это период невероятной борьбы украинских вооруженных сил

– отметил генерал Александр Сырский.

Противостояние мощнейшей армии Европы и срыв планов врага

Несмотря на сложную ситуацию на передовой, украинское командование фокусируется на истощении ресурсов врага и детальном планировании каждой операции. По словам Сырского, Украина столкнулась с войной, которая превосходит все мыслимые масштабы, однако Силы обороны демонстрируют беспрецедентную стойкость.

Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению12.02.26, 22:08 • 6599 просмотров

Главнокомандующий добавил, что цели россии были гораздо амбициознее, и только благодаря дерзким действиям ВСУ удалось сорвать ключевые военные планы кремля.

Военное планирование и стратегия на 2026 год

Оценивая ситуацию на поле боя, Сырский подчеркнул, что военное положение могло быть значительно хуже, если бы не стратегические решения предыдущих лет. Он сознательно избегает политических и дипломатических тем, сосредотачиваясь исключительно на боевых действиях "километр за километром". Генерал считает, что именно способность украинской армии к адаптации и уничтожению живой силы противника быстрее, чем враг успевает ее пополнять, является ключевым фактором в текущем противостоянии.

Мы демонстрируем стойкость перед лицом крупнейшей и мощнейшей армии в Европе. Ситуация на поле боя очень сложная, но мы продолжаем сопротивляться

– резюмировал генерал Украины.

Силы обороны активно ведут штурмовые действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя - Сырский16.02.26, 19:04 • 3692 просмотра

Степан Гафтко

