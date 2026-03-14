13 марта, 14:21 • 27875 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
13 марта, 12:53 • 56204 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
13 марта, 10:42 • 32921 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
12 марта, 21:38 • 50368 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 75098 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
12 марта, 15:26 • 98128 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 47794 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29612 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
12 марта, 13:11 • 22093 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
12 марта, 11:13 • 24466 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Иран может разрешить пропуск нефтяных танкеров через Ормузский пролив при одном условии - CNN

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Иран рассматривает разрешение на проход танкеров при условии продажи нефти в китайских юанях. Пекин стремится сделать свою валюту основной в мировой торговле.

Иран рассматривает возможность разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при условии, что нефтяные грузы будут продаваться в китайских юанях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника, информирует УНН.

Источник отметил, что потенциальный шаг рассматривается на фоне работы Исламской Республики над новым планом управления потоком нефтяных танкеров через пролив.

Издание указывает, что международная нефть почти полностью торгуется в долларах, за исключением российской нефти, находящейся под санкциями, которая торгуется в рублях или юанях.

Китай в течение последних нескольких лет пытался навязать свои услуги, чтобы покупать нефть в юанях, особенно в Саудовской Аравии. Но доллар остается мировой резервной валютой, а юань не является широко принятым на мировом рынке

- говорится в статье.

В феврале лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению юанем статуса мировой резервной валюты. Пекин стремится создать "мощную валюту" для международной торговли и инвестиций.

Вадим Хлюдзинский

