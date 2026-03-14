Иран может разрешить пропуск нефтяных танкеров через Ормузский пролив при одном условии - CNN

Иран рассматривает возможность разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при условии, что нефтяные грузы будут продаваться в китайских юанях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника, информирует УНН.

Источник отметил, что потенциальный шаг рассматривается на фоне работы Исламской Республики над новым планом управления потоком нефтяных танкеров через пролив.

Издание указывает, что международная нефть почти полностью торгуется в долларах, за исключением российской нефти, находящейся под санкциями, которая торгуется в рублях или юанях.

Китай в течение последних нескольких лет пытался навязать свои услуги, чтобы покупать нефть в юанях, особенно в Саудовской Аравии. Но доллар остается мировой резервной валютой, а юань не является широко принятым на мировом рынке - говорится в статье.

В феврале лидер Китая Си Цзиньпин призвал к достижению юанем статуса мировой резервной валюты. Пекин стремится создать "мощную валюту" для международной торговли и инвестиций.

