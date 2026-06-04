В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины

Шевченковский суд Киева 4 июня освободил детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Виктора Гусарова от уголовной ответственности. Пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская сообщила в комментарии УНН, что освобождение от наказания произошло в связи с истечением сроков давности, что не является реабилитирующим обстоятельством.

Детали

13 марта 2026 года прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и признанием лицом вины. 4 июня 2026 года Шевченковский районный суд города Киева это ходатайство удовлетворил.

Прокуратура не отказывалась от обвинения в этом уголовном производстве. Напротив, подозреваемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины, и дал согласие на освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, что не является реабилитирующим обстоятельством - сообщила Гайовская.

Она отметила, что дело судом было закрыто не из-за отсутствия события преступления, не из-за отказа прокуратуры от обвинения и не из-за недоказанности факта несанкционированных действий с информацией.

Решение суда принято в связи с истечением сроков давности, после того как лицо признало свою вину - подчеркнула пресс-секретарь.

В рамках исследования установлено, что подозреваемый передавал информацию о гражданах Украины, полученную с использованием баз данных МВД.

"Учитывая характер этих действий, обстоятельства передачи информации его бывшему коллеге - правоохранителю, который с февраля 2014 года выехал на временно оккупированную территорию АРК, следствие также проверяло версию о возможной государственной измене. Эта версия была предметом процессуальной оценки, однако достаточных доказательств умысла на передачу указанной информации именно как представителю государства-агрессора не установлено. В связи с этим прокурор принял предусмотренное законом решение о закрытии производства в этой части.

В то же время это никоим образом не опровергает установленного факта уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Именно в этой части лицо признало свою вину", - разъяснила позицию прокуратуры пресс-секретарь.

Гайовская добавила, что поскольку инкриминируемые действия были совершены в 2012-2015 годах, на момент завершения расследования истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это является самостоятельным основанием, прямо предусмотренным ст. 49 УК Украины.

Что нужно знать о деле Виктора Гусарова

Детектив НАБУ Виктор Гусаров стал одним из трех сотрудников бюро, которых задержали в июле 2025 года после масштабных обысков СБУ, ГБР и Офиса Генпрокурора в антикоррупционных органах. Ему объявили подозрение в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. СБУ утверждала, что Гусаров якобы работал на российские спецслужбы, а его куратором был Дмитрий Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны Виктора Януковича.

По словам жены Гусарова Елены, его задержали 21 июля на въезде в Киев со стороны Борисполя. Вооруженные сотрудники СБУ вытащили его из автомобиля, повалили на землю, забрали телефоны и требовали пароли. Она также рассказала, что постановление об обыске сразу не показали, а после задержания дома у семьи провели обыск, изъяли телефоны и наличные. Из-за того, что Гусаров работал в секретном подразделении НАБУ Д-2, он сначала не мог назвать место работы, что создало проблемы при помещении в СИЗО.

Гусаров до 2016 года работал в МВД, а затем прошел отбор в НАБУ, спецпроверку СБУ и получил доступ к государственной тайне. Следствие считало, что еще с 2012 года он передавал Иванцову данные из базы МВД "Армор", а после побега Иванцова в Крым продолжил это делать до конца 2015 года. Именно передачу информации после марта 2014 года СБУ трактовало как госизмену, поскольку, по мнению следствия, Гусаров должен был понимать, что Иванцов перешел на сторону россии.

Сам Гусаров заявлял, что познакомился с Иванцовым через действующего сотрудника СБУ и воспринимал его как коллегу, которому можно помогать в рамках неформального взаимодействия между правоохранителями. Он настаивал, что не знал о побеге Иванцова и его работе на россию до обыска СБУ в августе 2024 года. После этого, по словам защиты, Гусаров предоставил гаджеты, пароли, объяснения и прошел полиграф, а доказательств преступления на его устройствах не нашли.

СБУ заявляло о как минимум 60 эпизодах передачи информации. В то же время в материалах дела фигурировали пять человек, данные о которых Гусаров якобы передал в 2015 году. Среди них — бывшие силовики, криминальные авторитеты и люди, связанные с пророссийскими структурами. Защита утверждала, что информация о них была в открытых источниках, в частности в базе "Миротворец", а сами эти люди уже давно работали на россию, поэтому не могли быть завербованы через Гусарова.

Следствие также ссылалось на переписку Гусарова с Иванцовым. Однако адвокат Елена Сторожук сказала, что часть скриншотов подана без дат или вырвана из контекста. Например, сообщение Иванцова о пребывании в Крыму, по ее словам, было написано еще в 2012 году, до оккупации полуострова. Защита также отрицала версию, что Гусаров получал деньги за информацию.

10 декабря суд изменил Гусарову меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Прокурор объяснил это тем, что проверку его возможной причастности к агентурной сети завершили, а необходимости в более строгой мере пресечения больше нет. Сам Гусаров и его адвокаты считали дело политическим и связывали его с давлением на НАБУ.