$44.350.0151.530.14
ukru
Эксклюзив
09:29 • 816 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
08:49 • 4258 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
08:17 • 12370 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 30670 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 94435 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 83434 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 57233 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 52318 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 69344 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 55822 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
73%
749мм
Популярные новости
В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружат зенитными дронами против Шахедов4 июня, 00:56 • 15002 просмотра
Палата представителей США продвинула законопроект о помощи Украине и санкциях против РФPhoto4 июня, 01:08 • 38319 просмотра
Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters4 июня, 01:17 • 12198 просмотра
Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива, но преуменьшил угрозу иранских мин4 июня, 02:16 • 13657 просмотра
ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico05:33 • 11317 просмотра
публикации
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 1986 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Эксклюзив
08:17 • 12370 просмотра
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto3 июня, 17:09 • 45697 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto3 июня, 16:50 • 94435 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 59264 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Александр Сырский
Юрий Косюк
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 38085 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 83740 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 90254 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 124013 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 116977 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Суд освободил Виктора Гусарова от ответственности за слив данных в связи с истечением сроков давности. Детектив НАБУ полностью признал свою вину.

В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины

Шевченковский суд Киева 4 июня освободил детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Виктора Гусарова от уголовной ответственности. Пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская сообщила в комментарии УНН, что освобождение от наказания произошло в связи с истечением сроков давности, что не является реабилитирующим обстоятельством.

Детали

13 марта 2026 года прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и признанием лицом вины. 4 июня 2026 года Шевченковский районный суд города Киева это ходатайство удовлетворил.

Прокуратура не отказывалась от обвинения в этом уголовном производстве. Напротив, подозреваемый признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины, и дал согласие на освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, что не является реабилитирующим обстоятельством

- сообщила Гайовская.

Она отметила, что дело судом было закрыто не из-за отсутствия события преступления, не из-за отказа прокуратуры от обвинения и не из-за недоказанности факта несанкционированных действий с информацией.

Решение суда принято в связи с истечением сроков давности, после того как лицо признало свою вину

- подчеркнула пресс-секретарь.

В рамках исследования установлено, что подозреваемый передавал информацию о гражданах Украины, полученную с использованием баз данных МВД.

"Учитывая характер этих действий, обстоятельства передачи информации его бывшему коллеге - правоохранителю, который с февраля 2014 года выехал на временно оккупированную территорию АРК, следствие также проверяло версию о возможной государственной измене. Эта версия была предметом процессуальной оценки, однако достаточных доказательств умысла на передачу указанной информации именно как представителю государства-агрессора не установлено. В связи с этим прокурор принял предусмотренное законом решение о закрытии производства в этой части.

В то же время это никоим образом не опровергает установленного факта уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Именно в этой части лицо признало свою вину", - разъяснила позицию прокуратуры пресс-секретарь.

Гайовская добавила, что поскольку инкриминируемые действия были совершены в 2012-2015 годах, на момент завершения расследования истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это является самостоятельным основанием, прямо предусмотренным ст. 49 УК Украины.

Что нужно знать о деле Виктора Гусарова

Детектив НАБУ Виктор Гусаров стал одним из трех сотрудников бюро, которых задержали в июле 2025 года после масштабных обысков СБУ, ГБР и Офиса Генпрокурора в антикоррупционных органах. Ему объявили подозрение в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. СБУ утверждала, что Гусаров якобы работал на российские спецслужбы, а его куратором был Дмитрий Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны Виктора Януковича.

По словам жены Гусарова Елены, его задержали 21 июля на въезде в Киев со стороны Борисполя. Вооруженные сотрудники СБУ вытащили его из автомобиля, повалили на землю, забрали телефоны и требовали пароли. Она также рассказала, что постановление об обыске сразу не показали, а после задержания дома у семьи провели обыск, изъяли телефоны и наличные. Из-за того, что Гусаров работал в секретном подразделении НАБУ Д-2, он сначала не мог назвать место работы, что создало проблемы при помещении в СИЗО.

Гусаров до 2016 года работал в МВД, а затем прошел отбор в НАБУ, спецпроверку СБУ и получил доступ к государственной тайне. Следствие считало, что еще с 2012 года он передавал Иванцову данные из базы МВД "Армор", а после побега Иванцова в Крым продолжил это делать до конца 2015 года. Именно передачу информации после марта 2014 года СБУ трактовало как госизмену, поскольку, по мнению следствия, Гусаров должен был понимать, что Иванцов перешел на сторону россии.

Сам Гусаров заявлял, что познакомился с Иванцовым через действующего сотрудника СБУ и воспринимал его как коллегу, которому можно помогать в рамках неформального взаимодействия между правоохранителями. Он настаивал, что не знал о побеге Иванцова и его работе на россию до обыска СБУ в августе 2024 года. После этого, по словам защиты, Гусаров предоставил гаджеты, пароли, объяснения и прошел полиграф, а доказательств преступления на его устройствах не нашли.

СБУ заявляло о как минимум 60 эпизодах передачи информации. В то же время в материалах дела фигурировали пять человек, данные о которых Гусаров якобы передал в 2015 году. Среди них — бывшие силовики, криминальные авторитеты и люди, связанные с пророссийскими структурами. Защита утверждала, что информация о них была в открытых источниках, в частности в базе "Миротворец", а сами эти люди уже давно работали на россию, поэтому не могли быть завербованы через Гусарова.

Следствие также ссылалось на переписку Гусарова с Иванцовым. Однако адвокат Елена Сторожук сказала, что часть скриншотов подана без дат или вырвана из контекста. Например, сообщение Иванцова о пребывании в Крыму, по ее словам, было написано еще в 2012 году, до оккупации полуострова. Защита также отрицала версию, что Гусаров получал деньги за информацию.

10 декабря суд изменил Гусарову меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Прокурор объяснил это тем, что проверку его возможной причастности к агентурной сети завершили, а необходимости в более строгой мере пресечения больше нет. Сам Гусаров и его адвокаты считали дело политическим и связывали его с давлением на НАБУ.

Евгений Царенко

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
российская пропаганда
Обыск
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Киев