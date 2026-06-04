После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта Freya

Главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман призвал европейских партнеров существенно ускорить темп сотрудничества ради реализации панъевропейского антибаллистического щита Freya. Проект уже называют более дешевым аналогом Patriot. По словам Штилермана, успешная реализация проекта может позволить Украине покрывать собственный оборонный бюджет только за счет продажи лицензий на систему другим странам. О том, что такое Freya, как она устроена и почему Украина впервые может войти в общеевропейскую архитектуру безопасности не как реципиент помощи, а как равноправный технологический партнер, читайте в материале УНН.

Я хочу, чтобы европейцы начали очень быстро двигаться. Если все будет быстро двигаться, первые перехваты мы сможем сделать еще в этом году. Я не прошу, чтобы они бежали так, как у нас – когда на следующий день имеешь разрешение от крупнейших чиновников. Но если все будет происходить так, как это привычно для Европы – когда надо потратить 8-9 месяцев на получение одного разрешения, к сожалению, ничего не будет - заявил в интервью Штилерман.

интервью Дениса Штилермана для YouTube-канала Алеси Бацман

Эти слова прозвучали сразу после события, которого в Украине долго ждали – компания Fire point провела первые летные испытания ракеты FP-7 в режиме зенитного комплекса. Под управлением наземного оператора ракета вышла в расчетную точку перехвата, заданную радаром с земли. Испытания прошли успешно.

Мы впервые испытывали FP-7 как ракету ПВО. Мы репетировали, что она под управлением с земли должна выйти в точку перехвата, которую ей задает радар. Испытания только что прошли, прошли успешно - рассказал главный конструктор Fire point

Что такое "Фрейя" и зачем она Европе

Проект Freya это панъевропейский антибаллистический щит, который разрабатывает украинская компания Fire Point в сотрудничестве с Германией, Францией, Норвегией и Швецией. Фактически это попытка создать более дешевый и суверенный аналог американского ЗРК Patriot, без зависимости от внешнего контроля.

Главное оружие системы – ракета-перехватчик FP-7.x: длина 7,25 м, скорость 1500-2000 м/с. По замыслу разработчиков, она будет способна перехватывать баллистические ракеты класса "Искандер". Использование композитных материалов позволяет существенно снизить вес и стоимость изделия, а инфракрасная головка самонаведения Image Infra-Red должна обеспечить устойчивость к тепловым ловушкам и высокую точность поражения целей.

Ключевая особенность Freya — так называемая открытая архитектура. Она означает, что ни один производитель, ни одна страна-поставщик не смогут дистанционно выключить систему. По его словам, Украина продает не только безопасность, но и независимость этой безопасности.

Любой покупатель, любая страна, которая ее приобретет, будет уверена, что ни производитель, ни страна-продавец никогда не смогут отключить эту систему - подчеркнул преимущества системы Штилерман.

Цена вопроса: Freya в шесть раз дешевле Patriot

Один перехват баллистической ракеты системой Patriot стоит минимум $6 млн. Штилерман ставит таргетную цель уложиться менее чем в $1 млн, а в идеале до $500 тыс. Пусковая установка на четыре ракеты, по оценке разработчика, будет стоить около $150 тыс.

Система будет дешевая, она будет battle-proof. Как только мы начнем перехватывать "Искандеры" и "Кинжалы", летящие в Украину, мы сможем очень быстро поставлять ее в большое количество стран - прогнозирует Денис Штилерман.

Авиационный эксперт Константин Криволап подтверждает реалистичность амбиций.

Эта ракета из композитных материалов, поэтому оболочка значительно легче. Твердого топлива нам немного не хватает, но Fire point строит завод по его производству в Дании. Поэтому если в эту ракету вставить нормальную головку самонаведения, организовать нормальную связь с командной машиной, совместить с радарами SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 или Hensoldt TRML-4D – это все можно спокойно имплементировать в ЗРК проекта Freya, только надо немного дописать софт согласно тому же протоколу. Головку самонаведения компании Diehl Defense, которая производит IRIS/T, можно поставить в эту ракету. Радары подсветки может делать Leonardo Kronos Land. Командная машина – от норвежцев из Kongsberg FDC. Это все собирается в одну кучу. Надо просто прописать софты, которые это все объединят, и все, комплекс готов - объясняет Константин Криволап.

Почему задержка: крупные игроки рынка и реалии войны

Дополнительный фактор, который может влиять на темпы реализации проекта – противодействие крупных игроков рынка вооружений. Как объясняет Криволап, рынок систем ПВО и противоракетной обороны сопоставим по объемам с авиационным рынком.

Украина может стать существенным игроком в этом сегменте. С этого рынка будут вытеснять американцев - считает эксперт.

Признаком сопротивления он считает тот факт, что США впервые в истории предоставили Польше предварительное разрешение на лицензионное производство ракет PAC-3 MSE – именно после появления Freya.

Это главный признак, что американцы будут очень сопротивляться проекту Freya - подчеркнул Криволап.

Впрочем, пока крупные игроки рынка вооружений защищают свои интересы, Украина живет в другой реальности. Только за последние недели Россия нанесла массированные удары по украинским городам – с использованием баллистических ракет "Искандер", крылатых ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Каждая такая атака – это очередной аргумент в пользу того, что собственная система перехвата баллистики для Украины не вопрос престижа или рыночной конкуренции, а вопрос выживания.

Президент – "за", Европа – понимает безальтернативность

Несмотря на препятствия, Президент Украины Владимир Зеленский лично поддерживает проект.

Я толкаю эту идею постоянно, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики заявил он.

Сигналы поступают и из Европы. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично признала, что Украина способна производить оружие быстрее, креативнее и умнее остальных европейских стран – даже несмотря на то, что находится в состоянии активной войны.

Если на пути к реализации проекта Freya не будет новых внешних препятствий, Украина впервые может войти в общеевропейскую архитектуру безопасности не как реципиент помощи, а как ее архитектор.

Напомним

Накануне дроны производства украинской компании Fire Point ударили по ряду объектов в глубоком тылу россии, в частности по нефтяному терминалу в санкт-петербурге и военным кораблям. Спутниковые снимки подтвердили последствия атаки, а Генштаб Украины сообщил о поражении одного из крупнейших нефтетерминалов Балтийского региона.