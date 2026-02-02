Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют
Київ • УНН
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення юанем статусу світової резервної валюти. Пекін прагне створити "потужну валюту" для міжнародної торгівлі та інвестицій.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до досягнення китайським юанем рівня світової резервної валюти. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Пекін уже давно прагне до інтернаціоналізації юаня, але подібні коментарі стали найчіткішим визначенням мети Сі - створення "сильної валюти" і ширшого фінансового фундаменту, який Пекін повинен буде побудувати для її підтримки. За його словами, Китай має створити "потужну валюту", яка широко використовується в міжнародній торгівлі, інвестиціях і на валютних ринках, а також здобути статус резервної валюти.
Пекін хоче, щоб юань став серйозною світовою валютою - не обов'язково для того, щоб за одну ніч замінити долар, а для того, щоб стати стратегічною противагою, що обмежує вплив США в розваленому світовому фінансовому порядку
Видання вказує, що заклик Сі відображає довгострокову стратегію Пекіна щодо посилення впливу у глобальній економіці, особливо на тлі ознак ослаблення долара США та зміни лідерства у Федеральній резервній системі, що підштовхує інші центральні банки переглядати свої валютні портфелі та ризики, пов’язані з доларовими активами.
Довідково
За даними МВФ, станом на третій квартал 2025 року частка долара у світових резервах становила близько 57%, порівняно з 71% у 2000 році, а частка євро - приблизно 20%.
Нагадаємо
Днями Дональд Трамп назвав падіння долара "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту. Після його заяв індекс долара впав на 1,2%, досягнувши найнижчого показника з лютого 2022 року.
Найбільший китайський банк почав блокувати перекази в юанях у разі підозр на зв'язок платежу з росією - ЗМІ15.11.24, 13:37 • 18873 перегляди