Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"

Курс американського долара продемонстрував стрімке зниження після заяв президента Дональда Трампа про те, що він не занепокоєний поточною девальвацією валюти. Під час свого візиту до Айови глава Білого дому назвав низький рівень долара "чудовим" результатом для американського бізнесу та експорту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після виступу Трампа індекс долара (DXY) впав на 1,2%, опустившись нижче позначки 96.00 – це найнижчий показник із лютого 2022 року. Інвестори розцінили слова президента як сигнал до подальшого послаблення валюти, що посилило тиск на ринках перед засіданням Федеральної резервної системи.

Ні, я думаю, що це чудово. Я думаю, що вартість долара – подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати – заявив Трамп.

Він додав, що хоче, аби валюта просто "шукала свій рівень, що справедливо".

Геополітичні та економічні чинники тиску

Експерти Bloomberg зазначають, що падіння долара підігрівається не лише риторикою Трампа, а й його непередбачуваною зовнішньою політикою, зокрема нещодавніми погрозами запровадити мита на товари з країн НАТО через ситуацію навколо Гренландії. Також на настрої інвесторів впливає зростаюче боргове навантаження США та очікування призначення нового, більш лояльного до адміністрації голови ФРС, який може піти на радикальне зниження відсоткових ставок.

Сам Трамп під час спілкування з пресою наголосив, що міг би маніпулювати силою валюти, проте вважає це непотрібним.

Я міг би зробити так, щоб він зростав або падав, як йо-йо" – припустив президент.

Водночас він розкритикував Китай та Японію за їхні минулі спроби девальвувати єну та юань, назвавши таку конкуренцію несправедливою щодо американських товарів.

