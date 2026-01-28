Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"

Курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение после заявлений президента Дональда Трампа о том, что он не обеспокоен текущей девальвацией валюты. Во время своего визита в Айову глава Белого дома назвал низкий уровень доллара "отличным" результатом для американского бизнеса и экспорта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После выступления Трампа индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 – это самый низкий показатель с февраля 2022 года. Инвесторы расценили слова президента как сигнал к дальнейшему ослаблению валюты, что усилило давление на рынках перед заседанием Федеральной резервной системы.

Нет, я думаю, что это отлично. Я думаю, что стоимость доллара – посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет отличные результаты – заявил Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы валюта просто "искала свой уровень, что справедливо".

Геополитические и экономические факторы давления

Эксперты Bloomberg отмечают, что падение доллара подогревается не только риторикой Трампа, но и его непредсказуемой внешней политикой, в частности недавними угрозами ввести пошлины на товары из стран НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии. Также на настроения инвесторов влияет растущая долговая нагрузка США и ожидания назначения нового, более лояльного к администрации главы ФРС, который может пойти на радикальное снижение процентных ставок.

Сам Трамп во время общения с прессой подчеркнул, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.

Я мог бы сделать так, чтобы он рос или падал, как йо-йо" – предположил президент.

В то же время он раскритиковал Китай и Японию за их прошлые попытки девальвировать иену и юань, назвав такую конкуренцию несправедливой по отношению к американским товарам.

