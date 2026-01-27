Трамп предлагает облигации для стимулирования кинопроизводства и угрожает пошлинами

$43.130.01
Эксклюзив
07:30 • 2690 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 21818 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 61984 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 38851 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 44125 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 37634 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 59053 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 29511 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 64900 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23414 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК26 января, 23:03 • 7560 просмотра
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 9836 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 22285 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 27906 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 13393 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 31724 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 62020 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 59075 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 64914 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 57205 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Часов Яр
Донецкая область
Львовская область
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 18347 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 18042 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 18788 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 21839 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 40510 просмотра
Техника
Шахед-136
Отопление
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

Трамп предлагает облигации для стимулирования кинопроизводства и угрожает пошлинами

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Дональд Трамп вновь пригрозил пошлинами на иностранные фильмы, одновременно предложив "облигации с низкой процентной ставкой" для поддержки американского кинопроизводства. Эта инициатива является продолжением предыдущих угроз и планов по стимулированию индустрии.

Трамп предлагает облигации для стимулирования кинопроизводства и угрожает пошлинами

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, но также предложил "облигации с низкой процентной ставкой", чтобы стимулировать производство американских фильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Это уже не первая подобная угроза со стороны Трампа, говорится в публикации. Первая угроза Трампа прозвучала после встречи с актером Джоном Войтом, которого он назначил одним из трех "специальных послов" в Голливуде. Тогда Войт и двое его друзей-продюсеров, Стивен Пол и Скотт Карол, разработали план для индустрии, который, среди прочего, предусматривал стимулы, налоговые льготы и пошлины.

Один из продюсеров Голливуда в комментарии Variety отметил, что "слова Трампа - не более, чем снова просто пустые слова".

Сенатор Адам Шифф и другие члены Конгресса работали над идеей создания федеральной программы стимулирования производства. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в прошлом году увеличил налоговый кредит штата на производство до 750 миллионов долларов и призвал Трампа поддержать федеральную программу стимулирования, которая будет в 10 раз больше

- говорится в публикации.

Ассоциация кинопродюсеров США отказалась от комментариев. В то же время Голливудские профсоюзы оценили внимание Трампа к этому вопросу, но попытались перенаправить его интерес на более ограниченную цель - продление и возобновление федеральных налоговых льгот, которые помогают продюсерам.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%.

Евгений Устименко

Новости Мира
Фильм
Гэвин Ньюсом
Калифорния
Дональд Трамп
Южная Корея