Трамп предлагает облигации для стимулирования кинопроизводства и угрожает пошлинами

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, но также предложил "облигации с низкой процентной ставкой", чтобы стимулировать производство американских фильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Это уже не первая подобная угроза со стороны Трампа, говорится в публикации. Первая угроза Трампа прозвучала после встречи с актером Джоном Войтом, которого он назначил одним из трех "специальных послов" в Голливуде. Тогда Войт и двое его друзей-продюсеров, Стивен Пол и Скотт Карол, разработали план для индустрии, который, среди прочего, предусматривал стимулы, налоговые льготы и пошлины.

Один из продюсеров Голливуда в комментарии Variety отметил, что "слова Трампа - не более, чем снова просто пустые слова".

Сенатор Адам Шифф и другие члены Конгресса работали над идеей создания федеральной программы стимулирования производства. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в прошлом году увеличил налоговый кредит штата на производство до 750 миллионов долларов и призвал Трампа поддержать федеральную программу стимулирования, которая будет в 10 раз больше - говорится в публикации.

Ассоциация кинопродюсеров США отказалась от комментариев. В то же время Голливудские профсоюзы оценили внимание Трампа к этому вопросу, но попытались перенаправить его интерес на более ограниченную цель - продление и возобновление федеральных налоговых льгот, которые помогают продюсерам.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи с 15 до 25%.