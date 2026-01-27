Трамп підвищує імпортні мита для Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25%. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та будь-які інші взаємні торгові позиції.

Наші торговельні угоди дуже важливі для Америки. У кожній з цих угод ми швидко діяли, щоб знизити мита відповідно до укладеної угоди. Ми, звісно ж, очікуємо, що наші торгові партнери вчинять так само. Парламент Південної Кореї не виконує свою угоду зі Сполученими Штатами. Президент Лі та я досягли чудової угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови під час мого перебування в Кореї 29 жовтня 2025 року. Чому парламент Кореї досі не схвалив це? - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, оскільки парламент Південної Кореї не ухвалив "нашу історичну торговельну угоду, що є їхнім правом", він підвищує мита на південнокорейські автомобілі, деревину, фармацевтичну продукцію та будь-які інші взаємні торгові позиції з 15% до 25%.

Нагадаємо

Міністр торгівлі США Говард Латнік виступив із ультимативною заявою на адресу провідних світових виробників напівпровідників. Під час заходу в штаті Нью-Йорк у п'ятницю, 16 січня 2026 року, він чітко дав зрозуміти, що доступ до американського ринку для тайванських та південнокорейських компаній залежатиме від їхньої готовності будувати заводи всередині Сполучених Штатів.

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм