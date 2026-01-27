$43.140.03
26 січня, 17:23 • 9420 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 21246 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 18937 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 25237 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 23802 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 38947 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50051 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22652 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41912 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Трамп підвищує імпортні мита для Південної Кореї

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25% на автомобілі, деревину та фармацевтичну продукцію. Це рішення прийнято через те, що парламент Південної Кореї не схвалив торговельну угоду, укладену у 2025 році.

Трамп підвищує імпортні мита для Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25%. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та будь-які інші взаємні торгові позиції.

Наші торговельні угоди дуже важливі для Америки. У кожній з цих угод ми швидко діяли, щоб знизити мита відповідно до укладеної угоди. Ми, звісно ж, очікуємо, що наші торгові партнери вчинять так само. Парламент Південної Кореї не виконує свою угоду зі Сполученими Штатами. Президент Лі та я досягли чудової угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови під час мого перебування в Кореї 29 жовтня 2025 року. Чому парламент Кореї досі не схвалив це?

- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, оскільки парламент Південної Кореї не ухвалив "нашу історичну торговельну угоду, що є їхнім правом", він підвищує мита на південнокорейські автомобілі, деревину, фармацевтичну продукцію та будь-які інші взаємні торгові позиції з 15% до 25%.

Нагадаємо

Міністр торгівлі США Говард Латнік виступив із ультимативною заявою на адресу провідних світових виробників напівпровідників. Під час заходу в штаті Нью-Йорк у п'ятницю, 16 січня 2026 року, він чітко дав зрозуміти, що доступ до американського ринку для тайванських та південнокорейських компаній залежатиме від їхньої готовності будувати заводи всередині Сполучених Штатів.

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24.01.26, 21:26 • 10076 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Південна Корея
Сполучені Штати Америки