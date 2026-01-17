США попереджають Південну Корею та Тайвань про 100% мита у разі відмови від інвестицій в американське виробництво

Говард Лутнік. Фото: Bloomberg

Міністр торгівлі США Говард Латнік виступив із ультимативною заявою на адресу провідних світових виробників напівпровідників. Під час заходу в штаті Нью-Йорк у п'ятницю, 16 січня 2026 року, він чітко дав зрозуміти, що доступ до американського ринку для тайванських та південнокорейських компаній залежатиме від їхньої готовності будувати заводи всередині Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа планує використовувати податковий тиск як основний стимул для перенесення високотехнологічних потужностей. Латнік підкреслив, що компанії, які ігноруватимуть заклики до інвестування, зіткнуться з подвоєнням вартості своєї продукції на кордоні.

У кожного, хто хоче створювати пам’ять, є два варіанти: вони можуть сплачувати 100% тариф або ж будувати в Америці. Якщо вони не будуватимуть в Америці, тариф, ймовірно, становитиме 100% – заявив Говард Латнік.

На кого спрямований тиск

Попередження стосується насамперед лідерів ринку мікросхем пам'яті та компонентів для штучного інтелекту:

Samsung Electronics та SK Hynix (Південна Корея);

TSMC та інші провідні фірми Тайваню.

Ця заява пролунала на фоні церемонії закладання фундаменту гігантського заводу американської компанії Micron Technology, яка вже інвестує мільярди доларів у розвиток внутрішнього виробництва в Нью-Йорку.

Нова стратегія Білого дому

Хоча президент Дональд Трамп поки що утримується від негайного запровадження мит на напівпровідники, Міністерство торгівлі вже веде агресивні переговори з партнерами. Мета адміністрації - радикально зменшити залежність США від імпорту критично важливих технологій та відновити домінування американської промисловості.