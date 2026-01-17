США предупреждают Южную Корею и Тайвань о 100% пошлинах в случае отказа от инвестиций в американское производство

Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Администрация Трампа планирует использовать налоговое давление как основной стимул для переноса высокотехнологичных мощностей. Латник подчеркнул, что компании, которые будут игнорировать призывы к инвестированию, столкнутся с удвоением стоимости своей продукции на границе.

У каждого, кто хочет создавать память, есть два варианта: они могут платить 100% тариф или же строить в Америке. Если они не будут строить в Америке, тариф, вероятно, составит 100%