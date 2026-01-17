США предупреждают Южную Корею и Тайвань о 100% пошлинах в случае отказа от инвестиций в американское производство
Киев • УНН
Министр торговли США Говард Латник заявил, что Тайвань и Южная Корея столкнутся со 100% пошлинами, если не будут инвестировать в производство полупроводников в США. Это касается Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC.
Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Администрация Трампа планирует использовать налоговое давление как основной стимул для переноса высокотехнологичных мощностей. Латник подчеркнул, что компании, которые будут игнорировать призывы к инвестированию, столкнутся с удвоением стоимости своей продукции на границе.
У каждого, кто хочет создавать память, есть два варианта: они могут платить 100% тариф или же строить в Америке. Если они не будут строить в Америке, тариф, вероятно, составит 100%
На кого направлено давление
Предупреждение касается прежде всего лидеров рынка микросхем памяти и компонентов для искусственного интеллекта:
- Samsung Electronics и SK Hynix (Южная Корея);
- TSMC и другие ведущие фирмы Тайваня.
Это заявление прозвучало на фоне церемонии закладки фундамента гигантского завода американской компании Micron Technology, которая уже инвестирует миллиарды долларов в развитие внутреннего производства в Нью-Йорке.
Новая стратегия Белого дома
Хотя президент Дональд Трамп пока воздерживается от немедленного введения пошлин на полупроводники, Министерство торговли уже ведет агрессивные переговоры с партнерами. Цель администрации - радикально уменьшить зависимость США от импорта критически важных технологий и восстановить доминирование американской промышленности.