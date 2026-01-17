$43.180.08
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 12948 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 17379 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 22465 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 20279 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36818 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32437 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28118 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25962 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25317 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
США предупреждают Южную Корею и Тайвань о 100% пошлинах в случае отказа от инвестиций в американское производство

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Тайвань и Южная Корея столкнутся со 100% пошлинами, если не будут инвестировать в производство полупроводников в США. Это касается Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC.

США предупреждают Южную Корею и Тайвань о 100% пошлинах в случае отказа от инвестиций в американское производство
Говард Лутник. Фото: Bloomberg

Министр торговли США Говард Латник выступил с ультимативным заявлением в адрес ведущих мировых производителей полупроводников. Во время мероприятия в штате Нью-Йорк в пятницу, 16 января 2026 года, он четко дал понять, что доступ к американскому рынку для тайваньских и южнокорейских компаний будет зависеть от их готовности строить заводы внутри Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа планирует использовать налоговое давление как основной стимул для переноса высокотехнологичных мощностей. Латник подчеркнул, что компании, которые будут игнорировать призывы к инвестированию, столкнутся с удвоением стоимости своей продукции на границе.

У каждого, кто хочет создавать память, есть два варианта: они могут платить 100% тариф или же строить в Америке. Если они не будут строить в Америке, тариф, вероятно, составит 100%

– заявил Говард Латник.

На кого направлено давление

Предупреждение касается прежде всего лидеров рынка микросхем памяти и компонентов для искусственного интеллекта:

  • Samsung Electronics и SK Hynix (Южная Корея);
    • TSMC и другие ведущие фирмы Тайваня.

      Это заявление прозвучало на фоне церемонии закладки фундамента гигантского завода американской компании Micron Technology, которая уже инвестирует миллиарды долларов в развитие внутреннего производства в Нью-Йорке.

      Новая стратегия Белого дома

      Хотя президент Дональд Трамп пока воздерживается от немедленного введения пошлин на полупроводники, Министерство торговли уже ведет агрессивные переговоры с партнерами. Цель администрации - радикально уменьшить зависимость США от импорта критически важных технологий и восстановить доминирование американской промышленности. 

      Степан Гафтко

