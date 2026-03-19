ukenru
Эксклюзив
10:35 • 1816 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 21868 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 51878 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 38697 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 43821 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57311 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 35976 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36133 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31245 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 32957 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.8м/с
70%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Дипломатка
Шахед-136

НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Агентство подтвердило только проверку за 2020 год. Новые квартиры и авто семьи чиновника, приобретенные после 2020 года, пока остаются без внимания НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в промежуточном ответе на запрос УНН подтвердило, что проводило проверку декларации заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Владислава Суворова за 2020 год, чем подтвердило, что происхождение состояния матери чиновника, которое она получила после 2020 года, еще не проверялось.

Национальное агентство провело полную проверку декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, поданной заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины Суворовым Владиславом Владимировичем. По результатам указанной проверки составлена справка от 16.07.2021 № 179/21, согласно выводам которой признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ст.ст. 3662, 3685 Уголовного кодекса Украины не установлено. Также отмечаем, что окончательный ответ на ваше письмо будет предоставлен в сроки, определенные законодательством

- говорится в промежуточном ответе НАПК.

Стоит отметить, что УНН обратился в Нацагентство с вопросами о том, планирует ли НАПК провести мониторинг образа жизни Суворова, который очевидно в 2022 году оформил на мать Ольгу Суворову квартиру в элитном ЖК Greenville Park в Киеве, а в 2025 году очевидно повторил эту схему и оформил на нее еще два паркоместа в этом же жилом комплексе.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у Ольги Суворовой не было достаточных средств на приобретение имущества стоимостью около 5 млн грн.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что обнародованная журналистами информация свидетельствует о наличии обоснованных оснований для более глубокой проверки образа жизни и источников происхождения активов семьи Владислава Суворова, приобретенных после 2020 года, которые не были предметом полной проверки НАПК. Учитывая существенные расхождения между задекларированными доходами и объемами приобретенного имущества, а также использование близких родственников для оформления активов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно не только предоставить формальный ответ на запрос УНН, но и инициировать полноценный мониторинг образа жизни чиновника.

Игнорирование таких сигналов создает риски подрыва доверия к антикоррупционной инфраструктуре и формирует впечатление о выборочном контроле, что недопустимо в условиях военного времени и повышенных требований к добропорядочности государственных служащих.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Государственная таможенная служба Украины
Киев