НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в промежуточном ответе на запрос УНН подтвердило, что проводило проверку декларации заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Владислава Суворова за 2020 год, чем подтвердило, что происхождение состояния матери чиновника, которое она получила после 2020 года, еще не проверялось.

Национальное агентство провело полную проверку декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, поданной заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины Суворовым Владиславом Владимировичем. По результатам указанной проверки составлена справка от 16.07.2021 № 179/21, согласно выводам которой признаков правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ст.ст. 3662, 3685 Уголовного кодекса Украины не установлено. Также отмечаем, что окончательный ответ на ваше письмо будет предоставлен в сроки, определенные законодательством - говорится в промежуточном ответе НАПК.

Стоит отметить, что УНН обратился в Нацагентство с вопросами о том, планирует ли НАПК провести мониторинг образа жизни Суворова, который очевидно в 2022 году оформил на мать Ольгу Суворову квартиру в элитном ЖК Greenville Park в Киеве, а в 2025 году очевидно повторил эту схему и оформил на нее еще два паркоместа в этом же жилом комплексе.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что у Ольги Суворовой не было достаточных средств на приобретение имущества стоимостью около 5 млн грн.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что обнародованная журналистами информация свидетельствует о наличии обоснованных оснований для более глубокой проверки образа жизни и источников происхождения активов семьи Владислава Суворова, приобретенных после 2020 года, которые не были предметом полной проверки НАПК. Учитывая существенные расхождения между задекларированными доходами и объемами приобретенного имущества, а также использование близких родственников для оформления активов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно не только предоставить формальный ответ на запрос УНН, но и инициировать полноценный мониторинг образа жизни чиновника.

Игнорирование таких сигналов создает риски подрыва доверия к антикоррупционной инфраструктуре и формирует впечатление о выборочном контроле, что недопустимо в условиях военного времени и повышенных требований к добропорядочности государственных служащих.

