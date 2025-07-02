Государственная таможенная служба Украины

Министерство здравоохранения Украины отменило 445 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам, большинство из
которых касаются Государственной таможенной службы. В рамках проверки 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных
органов продолжаются.
Финские правоохранители расследуют поставку некачественных бронежилетов для ВСУ на сумму 5,7 млн евро. Компания отправила 5000
бронежилетов, которые не соответствовали стандартам, и подозревается в мошенничестве и отмывании денег.