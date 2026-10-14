Дефицит внешней торговли вырос почти наполовину - с кем и чем больше всего торговала Украина
Киев • УНН
За январь–сентябрь 2026 года импорт Украины достиг $75,1 млрд, а экспорт — $29,6 млрд. Дефицит вырос на 48,7%.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре этого года составил 45,5 млрд долл., что на 48,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
Детали
По данным Государственной таможенной службы, за 9 месяцев 2026 года товарооборот Украины составил почти $104,7 млрд.
В течение января-сентября 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму более $75,1 млрд, а экспортировали — почти на $29,6 млрд. Таким образом, дефицит составил $45,5 млрд, а в 2025 году за тот же период — $30,6 млрд.
При этом облагаемый налогом импорт за 9 месяцев этого года составил $52,8 млрд, что составляет 70% общего объема импортированных товаров.
Страны, из которых в Украину импортировали больше всего товаров:
- Китай — почти $22,6 млрд;
- Польша — более $7,1 млрд;
- Германия — более $4,9 млрд.
Больше всего экспортировали из Украины в:
- Польшу — почти на $3,7 млрд;
- Турцию — более чем на $2,2 млрд;
- Германию — почти на $2,1 млрд.
В общем объеме ввезенных в январе-сентябре 2026 года товаров более 73% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — почти $34,4 млрд;
- топливно-энергетические товары — более $10,8 млрд;
- продукция химической промышленности — более $10,0 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — почти $17,0 млрд;
- металлы и изделия из них — почти $2,9 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — почти $2,7 млрд.
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