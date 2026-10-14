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Дефицит внешней торговли вырос почти наполовину - с кем и чем больше всего торговала Украина

Киев • УНН

 • 4676 просмотра

За январь–сентябрь 2026 года импорт Украины достиг $75,1 млрд, а экспорт — $29,6 млрд. Дефицит вырос на 48,7%.

Дефицит внешней торговли вырос почти наполовину - с кем и чем больше всего торговала Украина

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре этого года составил 45,5 млрд долл., что на 48,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.

Детали

По данным Государственной таможенной службы, за 9 месяцев 2026 года товарооборот Украины составил почти $104,7 млрд.

В течение января-сентября 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму более $75,1 млрд, а экспортировали — почти на $29,6 млрд. Таким образом, дефицит составил $45,5 млрд, а в 2025 году за тот же период — $30,6 млрд.

При этом облагаемый налогом импорт за 9 месяцев этого года составил $52,8 млрд, что составляет 70% общего объема импортированных товаров.

Страны, из которых в Украину импортировали больше всего товаров:

  • Китай — почти $22,6 млрд;
    • Польша — более $7,1 млрд;
      • Германия — более $4,9 млрд.

        Больше всего экспортировали из Украины в:

        • Польшу — почти на $3,7 млрд;
          • Турцию — более чем на $2,2 млрд;
            • Германию — почти на $2,1 млрд.

              В общем объеме ввезенных в январе-сентябре 2026 года товаров более 73% составили следующие категории товаров:

              • машины, оборудование и транспорт — почти $34,4 млрд;
                • топливно-энергетические товары — более $10,8 млрд;
                  • продукция химической промышленности — более $10,0 млрд.

                    В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

                    • продовольственные товары — почти $17,0 млрд;
                      • металлы и изделия из них — почти $2,9 млрд;
                        • машины, оборудование и транспорт — почти $2,7 млрд.

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                          Юлия Шрамко

                          Экономика
                          Государственная таможенная служба Украины
                          Германия
                          Китай
                          Турция
                          Украина
                          Польша