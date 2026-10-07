Международные резервы Украины за месяц сократились до $47,1 млрд - каковы причины
Киев • УНН
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2% — до $47,1 млрд. НБУ продал $5,45 млрд валюты, а государство осуществило долговые выплаты.
Международные резервы Украины на начало октября составляли 47,1 млрд долл., сократившись за месяц на 3,2%. Это происходит в том числе под влиянием продажи валюты Нацбанком и выплат по госдолгу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ от 7 октября.
Детали
"Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года, согласно предварительным данным, составляли 47 101,8 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 3,2%. Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями Национального банка и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции превысили поступления от международных партнеров и конвертацию в гривны валюты, полученной в рамках программы Ukraine Support Loan", — говорится в сообщении.
Текущий объем международных резервов, как указано, "является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка".
Сколько получили от международных партнеров
По данным НБУ, на валютные счета правительства в НБУ поступило 890,4 млн долл. США — через счета Всемирного банка.
Кроме того, Украина получила 3,81 млрд долл. США от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.
"Эти средства не зачисляются в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением. Но в случае их продажи правительством Национальному банку за гривны для дальнейшего использования по назначению на соответствующую сумму увеличиваются международные резервы", — говорится в сообщении.
Как указано, "в сентябре правительство конвертировало в гривны 3,81 млрд долл. США этих средств, что соответствующим образом способствовало увеличению международных резервов". "В то же время следует учитывать, что финансирование в гривнах за счет этих средств в дальнейшем приводит к росту спроса на валютном рынке, что влияет на объем валютных интервенций Национального банка, — отметили в НБУ. — Таким образом, операции Национального банка с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию".
Сколько валюты продал НБУ
"НБУ в сентябре продал на валютном рынке 5 449,9 млн долл. США", — говорится в сообщении НБУ.
Сколько выплатили по госдолгу
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 195,7 млн долл. США, в том числе:
- 72,3 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 8,3 млн долл. США — обслуживание валютных ОВГЗ;
- 115,1 млн долл. США — выплаты другим кредиторам.
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 254,3 млн долл. США.
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