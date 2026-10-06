Доллар пересёк психологическую отметку, евро продолжает дешеветь — курс валют от НБУ
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 45,0564 грн, евро — 50,4830 грн. Злотый стоит 11,5256 грн.
По состоянию на вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,06 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,99 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,48. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 45,0564 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4830 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5256 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,75–45,28 грн, евро — по 50,24–50,96 грн, злотый — по 11,26–11,78 грн;
- на межбанке курсы составляют 45,02–45,05 грн/долл. и 50,39–50,41 грн/евро.
Напомним
Евро снизился до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне финансовых проблем Франции, тогда как доллар укрепился несмотря на слабые данные о занятости в США.
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