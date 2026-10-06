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Доллар пересёк психологическую отметку, евро продолжает дешеветь — курс валют от НБУ

Киев • УНН

 • 700 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 45,0564 грн, евро — 50,4830 грн. Злотый стоит 11,5256 грн.

Доллар пересёк психологическую отметку, евро продолжает дешеветь — курс валют от НБУ

По состоянию на вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,06 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,99 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,48. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,0564 грн (+7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4830 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5256 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,75–45,28 грн, евро — по 50,24–50,96 грн, злотый — по 11,26–11,78 грн;
    • на межбанке курсы составляют 45,02–45,05 грн/долл. и 50,39–50,41 грн/евро.

      Напомним

      Евро снизился до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне финансовых проблем Франции, тогда как доллар укрепился несмотря на слабые данные о занятости в США.

      Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону05.10.26, 11:50 • 3888 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина