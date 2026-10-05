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Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

В бюджете-2027 заложено более 1,5 трлн грн внешних займов без определённых кредиторов. Счётная палата считает прогноз слишком оптимистичным.

Бюджет-2027: Счётная палата назвала риски из-за займов на 1,5 трлн грн и в отношении расходов на оборону


В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год заложили более 1,5 трлн грн внешних займов, однако возможных кредиторов пока не определили. Об этом сообщила Счётная палата Украины, указав на риски и проанализировав расходы на оборону, передаёт УНН.

Детали

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено привлечение более 1,5 трлн грн внешних займов, возможные кредиторы по которым остаются неопределёнными. Ещё 131,3 млрд грн доходов зависят от вступления в силу запланированных налоговых изменений. По оценке Счётной палаты, это создаёт риски недополучения средств для финансирования государственных нужд", – говорится в публикации.

Общий объём финансовых ресурсов государственного бюджета на 2027 год, как сообщается, предусмотрен в размере 8,03 трлн грн, "что на 12,9% больше утверждённого на 2026 год объёма". "Более половины этих ресурсов – 4,32 трлн грн, или 53,7%, планируется получить в виде грантов и займов от международных партнёров", – сказано в публикации.

В то же время своевременность и полнота их поступления, как отметили аудиторы, будут определять возможности финансирования запланированных государственных расходов. Из этих средств 1 трлн 822,9 млрд грн составляют внешние заимствования, указали в СП.

"Прогноз относительно реалистичности привлечения иностранных средств именно в таких объёмах Счётная палата оценивает как слишком оптимистичный. Ведь возможные кредиторы на 1,5 трлн грн – это 88,8% внешних заимствований в общий фонд – в настоящее время не определены. Поэтому недополучение необходимого объёма финансовой поддержки от международных партнёров будет ключевым риском наполнения государственного бюджета в 2027 году", – отметила глава СП Ольга Пищанская.

Расходы: главный приоритет – безопасность и оборона

Расходы государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 7,3 трлн грн.  

Бюджетные расходы на безопасность и оборону предусмотрены в размере 4,855 трлн грн, или 66,8% всех расходов. Из них на оплату труда, в частности денежное довольствие военнослужащих, предусмотрено 1,5 трлн грн. Ещё 264,9 млрд грн составляет резерв для сектора безопасности и обороны. Дополнительно предусмотрены государственные гарантии на сумму до 30 млрд грн.

"В то же время в случае усиления боевых действий или роста цен на топливо, вооружение и импортные комплектующие потребность в средствах может возрасти. Даже с учётом предусмотренного резерва может возникнуть потребность в дополнительных средствах, прежде всего на закупку и ремонт вооружения и военной техники. Поэтому Счётная палата подчёркивает необходимость более детальной оценки запланированных расходов на эту сферу", - говорится в сообщении СП.

Также в бюджете на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 570,9 млрд грн. В частности, на пенсии – 292,8 млрд грн, жилищные субсидии и льготы – 42,3 млрд грн, поддержку семей с детьми – 38,1 млрд грн.

Отдельно Счётная палата обратила внимание на значительную разницу в подходах к оплате труда в государственных органах.

В частности, для работников отдельных государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов предлагается применять расчётную величину 2 331 грн. В то же время  для определения базового размера должностного оклада судей – прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 3 691 грн. Такой подход увеличивает запланированный объём расходов на оплату труда в судебной системе.

Дефицит госбюджета и долговая нагрузка

Дефицит государственного бюджета на 2027 год запланирован в объёме 1,67 трлн грн, или 15% ВВП. Общий объём государственных заимствований составит 2,37 трлн грн.

На конец 2027 года государственный и гарантированный государством долг прогнозируется на уровне 12,7 трлн грн. Его соотношение к ВВП вырастет со 105% до 113,9%.

На погашение и обслуживание долга предусмотрено 15,1% всех расходов государственного бюджета – 1,2 трлн грн. По состоянию на июль 2026 года почти 80% долга номинировано в иностранной валюте. Обесценивание гривны сверх прогнозируемого уровня создаёт риск увеличения долга и расходов на его погашение и обслуживание.

Рекомендации Счётной палаты

По результатам экспертизы Госбюджета-2027 Счётная палата рекомендует при доработке проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год:

  • уточнить и дополнительно обосновать источники финансирования бюджета, в частности внешние заимствования;
    • учесть имеющиеся резервы для увеличения отдельных доходов государственного бюджета;
      • оценить достаточность предусмотренных расходов на сектор безопасности и обороны;
        • устранить правовые противоречия.

          Выводы и предложения Счётной палаты, как отмечается, предоставлены Верховной Раде Украины для учёта при рассмотрении проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".

          Напомним

          Проект Бюджета-2027 предусматривает дефицит в размере 15% ВВП и долг свыше 110% ВВП. На безопасность и оборону планируют направить 4,885 трлн грн.

          Алла Киосак

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