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Техніка

Бюджет-2027: Рахункова палата назвала ризики через позики на 1,5 трлн грн і щодо видатків на оборону

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

У Бюджеті-2027 заклали понад 1,5 трлн грн зовнішніх позик без визначених кредиторів. Рахункова палата вважає прогноз надто оптимістичним.

Бюджет-2027: Рахункова палата назвала ризики через позики на 1,5 трлн грн і щодо видатків на оборону


У проєкті Держбюджету України на 2027 рік заклали понад 1,5 трлн грн зовнішніх позик, однак можливих кредиторів поки не визначили. Про це повідомила Рахункова палата України, вказавши на ризики і проаналізувавши видатки на оборону, передає УНН.

Деталі

"У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено залучення понад 1,5 трлн грн зовнішніх позик, можливі кредитори за якими залишаються невизначеними. Ще 131,3 млрд грн доходів залежать від набрання чинності запланованими податковими змінами. За оцінкою Рахункової палати, це створює ризики недоотримання коштів для фінансування державних потреб", – йдеться у дописі.

Загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету на 2027 рік, як повідомляється, передбачено в сумі 8,03 трлн грн, "що на 12,9% більше затвердженого на 2026 рік обсягу". "Понад половину цих ресурсів – 4,32 трлн грн, або 53,7%, планується отримати у вигляді грантів і позик від міжнародних партнерів", – сказано у дописі.

Водночас, своєчасність та повнота їх надходження, як зазначили аудитори, визначатимуть можливості фінансування запланованих державних витрат. Із цих коштів 1 трлн 822,9 млрд грн становлять зовнішні запозичення, вказали в РП.

"Прогноз щодо реалістичності залучення іноземних коштів саме у таких обсягах Рахункова палата оцінює як надто оптимістичний. Адже можливих кредиторів на 1,5 трлн грн – це 88,8% зовнішніх запозичень до загального фонду – наразі не визначено. Тож недоотримання необхідного обсягу фінансової підтримки від міжнародних партнерів буде ключовим ризиком наповнення державного бюджету у 2027 році", – зазначила очільниця РП Ольга Піщанська.

Видатки: головний пріоритет – безпека й оборона

Видатки державного бюджету на 2027 рік передбачено в сумі 7,3 трлн грн.  

Бюджетні видатки на безпеку й оборону передбачено в сумі 4,855 трлн грн, або 66,8% усіх видатків. З них на оплату праці, зокрема грошове забезпечення військовослужбовців, передбачено 1,5 трлн грн. Ще 264,9 млрд грн становить резерв для сектору безпеки й оборони. Додатково передбачено державні гарантії на суму до 30 млрд грн.

"Водночас у разі посилення бойових дій або зростання цін на пальне, озброєння та імпортні комплектуючі потреба в коштах може зрости. Навіть з урахуванням передбаченого резерву може виникнути потреба в додаткових коштах, щонайперше на закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки. Тому Рахункова палата наголошує на необхідності більш детальної оцінки запланованих видатків на цю сферу", - ідеться у повідомленні РП.

Також у бюджеті на соціальний захист і соціальне забезпечення передбачено 570,9 млрд грн. Зокрема, на пенсії – 292,8 млрд грн, житлові субсидії та пільги – 42,3 млрд грн, підтримку сімей з дітьми – 38,1 млрд грн.

Окремо Рахункова палата звернула увагу на значну різницю у підходах до оплати праці у державних органах.

Зокрема, для працівників окремих державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів пропонується застосовувати розрахункову величину 2 331 грн. Натомість  для визначення базового розміру посадового окладу суддів – прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 3 691 грн. Такий підхід збільшує запланований обсяг видатків на оплату праці у судовій системі.

Дефіцит держбюджету та боргове навантаження

Дефіцит державного бюджету на 2027 рік заплановано в обсязі 1,67 трлн грн, або 15% ВВП. Загальний обсяг державних запозичень становитиме 2,37 трлн грн.

На кінець 2027 року державний та гарантований державою борг прогнозується на рівні 12,7 трлн грн. Його співвідношення до ВВП зросте зі 105% до 113,9%.

На погашення та обслуговування боргу передбачено 15,1% усіх витрат державного бюджету – 1,2 трлн грн. Станом на липень 2026 року майже 80% боргу номіновано в іноземній валюті. Знецінення гривні понад прогнозований рівень створює ризик збільшення боргу та витрат на його погашення й обслуговування.

Рекомендації Рахункової палати

За результатами експертизи Держбюджету-2027 Рахункова палата рекомендує під час доопрацювання проєкту Державного бюджету України на 2027 рік:

  • уточнити та додатково обґрунтувати джерела фінансування бюджету, зокрема зовнішні запозичення;
    • врахувати наявні резерви для збільшення окремих доходів державного бюджету;
      • оцінити достатність передбачених видатків на сектор безпеки й оборони;
        • усунути правові суперечності.

          Висновки та пропозиції Рахункової палати, як зазначається, надано Верховній Раді України для врахування під час розгляду проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

          Нагадаємо

          Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн.

          Алла Кіосак

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