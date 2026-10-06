Долар перетнув психологічну позначку, євро надалі дешевшає - курс валют від НБУ
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 45,0564 грн, євро - 50,4830 грн. Злотий коштує 11,5256 грн.
Станом на вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,06 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 44,99 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,48. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 45,0564 грн (+7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4830 грн (-5 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5256 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 44,75-45,28 грн, євро за 50,24-50,96 грн, злотий за 11,26-11,78 грн;
- на міжбанку курси становлять 45,02-45,05 грн/дол. та 50,39-50,41 грн/євро.
Нагадаємо
Євро знизився до найнижчого рівня з травня 2025 року на тлі фінансових проблем Франції, тоді як долар зміцнився попри слабкі дані щодо зайнятості у США.
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