Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 октября. Доллар подорожал на 1 копейку, евро подешевел на 11 копеек, а польский злотый остался без изменений.
Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.
Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,74 гривны, что на 1 копейку меньше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, снизившись на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, повысив его второй день подряд. Евро упал в цене, а наличный доллар остался без изменений.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 октября на уровне 41,73 гривны. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек, торгуясь по 41,95 гривны.
Правоохранители Гдыни задержали 42-летнего мужчину, который поджег автомобили с украинскими номерами, нанеся ущерб на 262 000 злотых. Суд арестовал его на три месяца, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 октября на уровне 41,64 гривны, что является укреплением по сравнению с предыдущим днем. Курс евро составляет 48,52 гривны, а польского злотого – 11,41 гривны.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 октября на уровне 41,76 гривны, что на одну копейку больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 48,53 гривны.
В Польше решили передать функции CBA полиции, Агентству внутренней безопасности и Налоговой администрации. Это произошло из-за потери доверия к CBA, которое стало политизированным и неэффективным, что является тревожным сигналом для НАБУ.