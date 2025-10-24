$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16654 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29321 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23569 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28146 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24664 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41034 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25703 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20041 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76155 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19364 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41039 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36462 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36854 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76159 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14440 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17698 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29971 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53159 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36405 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Другое

Злотый

Новости по теме
Нацбанк резко поднял официальный курс доллара и евро: официальный курс валют на 24 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.

Экономика • 24 октября, 05:02 • 3156 просмотра
Официальный курс валют на 23 октября: доллар прибавил 1 копейку, евро подешевел

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 октября. Доллар подорожал на 1 копейку, евро подешевел на 11 копеек, а польский злотый остался без изменений.

Экономика • 23 октября, 05:00 • 3020 просмотра
В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами

Двух украинцев задержали в Польше за хранение наркотиков, но у одного из них нашли доказательства возможного сотрудничества с российской разведкой. Он передавал русскоязычному лицу фото и координаты военных объектов.

Криминал и ЧП • 22 октября, 10:26 • 2383 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto

Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.

Экономика • 22 октября, 09:28 • 30967 просмотра
Нацбанк укрепил гривну: официальный курс валют на 22 октября

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,74 гривны, что на 1 копейку меньше, чем во вторник. Официальный курс евро составляет 48,47 гривны, снизившись на 19 копеек.

Экономика • 22 октября, 05:04 • 2514 просмотра
Доллар растет, евро падает: НБУ установил курс валют на 21 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, повысив его второй день подряд. Евро упал в цене, а наличный доллар остался без изменений.

Экономика • 21 октября, 05:03 • 3213 просмотра
Доллар подорожал после выходных: НБУ установил курс валют на 20 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 октября на уровне 41,73 гривны. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек, торгуясь по 41,95 гривны.

Экономика • 20 октября, 05:01 • 3234 просмотра
Поджигал авто с украинскими номерами: в Польше задержали 42-летнего мужчинуPhotoVideo

Правоохранители Гдыни задержали 42-летнего мужчину, который поджег автомобили с украинскими номерами, нанеся ущерб на 262 000 злотых. Суд арестовал его на три месяца, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП • 17 октября, 17:14 • 3500 просмотра
Гривна укрепилась: НБУ установил курс доллара на 17 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 17 октября на уровне 41,64 гривны, что является укреплением по сравнению с предыдущим днем. Курс евро составляет 48,52 гривны, а польского злотого – 11,41 гривны.

Экономика • 17 октября, 05:00 • 3210 просмотра
Гривна снова теряет позиции: НБУ установил курс на 16 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 октября на уровне 41,76 гривны, что на одну копейку больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 48,53 гривны.

Экономика • 16 октября, 05:00 • 5117 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ

В Польше решили передать функции CBA полиции, Агентству внутренней безопасности и Налоговой администрации. Это произошло из-за потери доверия к CBA, которое стало политизированным и неэффективным, что является тревожным сигналом для НАБУ.

Политика • 15 октября, 08:15 • 75871 просмотра