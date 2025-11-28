Курс валют в Украине: гривна укрепляется к доллару и евро

$42.300.10
48.950.00
ukenru
27 ноября, 22:24 • 10285 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 21301 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 21457 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 32447 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 38034 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21905 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 31544 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 24780 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14725 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18171 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
85%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Динамо» уступило кипрской «Омонии» в Лиге конференцийPhoto27 ноября, 20:03 • 4730 просмотра
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 4848 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 8678 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto00:57 • 5176 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 5502 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 23962 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 32453 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 38042 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 31547 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 25248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 1520 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 29784 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 50810 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 84133 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 99537 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Курс валют в Украине: гривна укрепляется к доллару и евро

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 ноября на уровне 42,19 гривны. Курс евро составляет 48,87 гривны, а злотого – 11,54 гривны.

Курс валют в Украине: гривна укрепляется к доллару и евро

По состоянию на пятницу, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,19 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,30 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1928 грн (-11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8719 грн (-8 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5458 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,48 грн, евро по 48,80-49,30 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,24-42,27 грн/долл. и 48,88-49,00 грн/евро.

      Напомним

      Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.

      Минэкономики опровергает информацию о сворачивании программы "Национальный кешбэк" в 2026 году24.11.25, 18:25 • 3644 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Экономика
      Злотый
      Национальный банк Украины