Курс валют в Украине: гривна укрепляется к доллару и евро
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 ноября на уровне 42,19 гривны.
По состоянию на пятницу, 28 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,19 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,30 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,87. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,1928 грн (-11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,8719 грн (-8 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5458 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,48 грн, евро по 48,80-49,30 грн, злотый по 11,30 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,24-42,27 грн/долл. и 48,88-49,00 грн/евро.
Напомним
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов.
