Україна та МВФ досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на $8,2 млрд
Київ • УНН
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.
Деталі
За її словами, тиждень активної роботи місії МВФ на чолі з її керівником Гевіном Греєм у Києві "завершився гарним результатом".
Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ
Вона також уточнила деталі співпраці України з Фондом:
- МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах;
- Уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ - з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету в цілому;
- Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці.
"Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ", - додала Свириденко.
Нагадаємо
Минулого тижня Україна провела зустріч з місією МВФ щодо нової Програми розширеного фінансування на 2026-2029 роки. Обговорено перезавантаження енергосистеми та ухвалення Держбюджету-2026 до 2 грудня.
