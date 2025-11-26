Україна та МВФ досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на $8,2 млрд

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 14423 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 20675 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 13012 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 13709 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 9732 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 6500 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 4924 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8558 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 21128 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 23764 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.1м/с
90%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 29653 перегляди
Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС26 листопада, 13:31 • 5584 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20173 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 13323 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 9982 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 13330 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 20673 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 21127 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20177 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 23763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32348 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66716 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83667 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83724 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90440 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)

Україна та МВФ досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на $8,2 млрд

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу щодо нової програми підтримки на 4 роки обсягом 8,2 млрд доларів. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

Україна та МВФ досягли домовленостей щодо нової програми підтримки на $8,2 млрд

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, тиждень активної роботи місії МВФ на чолі з її керівником Гевіном Греєм у Києві "завершився гарним результатом".

Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на 4 роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива у наступні роки. Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ

- розповіла глава уряду.

Вона також уточнила деталі співпраці України з Фондом:

  • МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах;
    • Уряд підготував бюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ - з акцентом на ефективність витрат кожної гривні. Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету в цілому;
      • Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема триває перезавантаження корпоративного управління у держпідприємствах і продовжується конкурс на посаду керівника митниці.

        "Вдячна команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення у цей визначальний для нашої країни час. Очікуємо на затвердження програми Виконавчою радою МВФ", - додала Свириденко.

        Нагадаємо

        Минулого тижня Україна провела зустріч з місією МВФ щодо нової Програми розширеного фінансування на 2026-2029 роки. Обговорено перезавантаження енергосистеми та ухвалення Держбюджету-2026 до 2 грудня.

        Перша виплата за новою програмою МВФ очікується у січні 2026 року - Підласа17.11.25, 16:08 • 2748 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаПолітикаФінанси
        Державний бюджет
        Кабінет Міністрів України
        Міжнародний валютний фонд
        Юлія Свириденко
        Україна