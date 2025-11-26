Украина и МВФ достигли договоренностей по новой программе поддержки на $8,2 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.

По ее словам, неделя активной работы миссии МВФ во главе с ее руководителем Гэвином Греем в Киеве "завершилась хорошим результатом".

Общий объем программы 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ