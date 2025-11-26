Украина и МВФ достигли договоренностей по новой программе поддержки на $8,2 млрд
Киев • УНН
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки на 4 года объемом 8,2 млрд долларов. Эта программа поможет профинансировать критические расходы и сохранить макрофинансовую стабильность.
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.
Детали
По ее словам, неделя активной работы миссии МВФ во главе с ее руководителем Гэвином Греем в Киеве "завершилась хорошим результатом".
Общий объем программы 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ
Она также уточнила детали сотрудничества Украины с Фондом:
- МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики. Несмотря на удары по энергетике и инфраструктуре, экономика работает, а Украина демонстрирует способность управлять рисками и сохранять стабильность в самых сложных условиях;
- Правительство подготовило бюджет-2026 в соответствии с рамками новой программы МВФ - с акцентом на эффективность расходов каждой гривны. Рассчитываем на поддержку народных депутатов при одобрении проекта госбюджета в целом;
- Украина продолжает курс на реформы. Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институты. Мы готовы и в дальнейшем внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности, продолжается перезагрузка корпоративного управления в госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни.
"Благодарна команде Международного валютного фонда за поддержку на протяжении всех лет полномасштабного вторжения в это определяющее для нашей страны время. Ожидаем утверждения программы Исполнительным советом МВФ", - добавила Свириденко.
Напомним
На прошлой неделе Украина провела встречу с миссией МВФ по новой Программе расширенного финансирования на 2026-2029 годы. Обсуждены перезагрузка энергосистемы и принятие Госбюджета-2026 до 2 декабря.
