Первая выплата по новой программе МВФ ожидается в январе 2026 года - Подласа

Эксклюзив
14:33 • 58 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1462 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7504 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12168 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14668 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35605 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23851 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18947 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21217 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35619 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноября
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73563 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюанс
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103150 просмотра
Первая выплата по новой программе МВФ ожидается в январе 2026 года - Подласа

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что Украина может получить первый транш по новой программе МВФ на сумму около $8 млрд в январе 2026 года. Общий объем четырехлетней программы МВФ составляет около 8 млрд долларов США.

Первая выплата по новой программе МВФ ожидается в январе 2026 года - Подласа

Первый транш по новой программе МВФ на сумму около $8 млрд Украина может получить в январе 2026 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.

Подробности

Чиновница рассказала, что во время встречи с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем обсудила детали государственного бюджета на 2026 год. По ее словам, МВФ предлагает Украине программу объемом около 8 млрд долларов США на четыре года.

Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине - около 8 млрд долларов США на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно

- написала она.

Пидласа подчеркнула, что несмотря на меньший объем, сотрудничество с МВФ необходимо для получения средств от других международных партнеров.

Программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита

- отметила она.

По словам Пидласы, Украина ожидает первый платеж по новой программе уже в январе 2026 года.

Напомним

Миссия МВФ начала сегодня в Киеве обсуждение новой программы финансирования с Украиной. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришилы Тофано сегодня в Киеве.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Верховная Рада
Роксолана Пидласа
Украина
Киев