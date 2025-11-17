Первая выплата по новой программе МВФ ожидается в январе 2026 года - Подласа

Первый транш по новой программе МВФ на сумму около $8 млрд Украина может получить в январе 2026 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.

Чиновница рассказала, что во время встречи с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем обсудила детали государственного бюджета на 2026 год. По ее словам, МВФ предлагает Украине программу объемом около 8 млрд долларов США на четыре года.

Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине - около 8 млрд долларов США на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно - написала она.

Пидласа подчеркнула, что несмотря на меньший объем, сотрудничество с МВФ необходимо для получения средств от других международных партнеров.

Программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита - отметила она.

По словам Пидласы, Украина ожидает первый платеж по новой программе уже в январе 2026 года.

Напомним

Миссия МВФ начала сегодня в Киеве обсуждение новой программы финансирования с Украиной. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришилы Тофано сегодня в Киеве.