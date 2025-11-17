Первая выплата по новой программе МВФ ожидается в январе 2026 года - Подласа
Киев • УНН
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что Украина может получить первый транш по новой программе МВФ на сумму около $8 млрд в январе 2026 года. Общий объем четырехлетней программы МВФ составляет около 8 млрд долларов США.
Первый транш по новой программе МВФ на сумму около $8 млрд Украина может получить в январе 2026 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.
Подробности
Чиновница рассказала, что во время встречи с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем обсудила детали государственного бюджета на 2026 год. По ее словам, МВФ предлагает Украине программу объемом около 8 млрд долларов США на четыре года.
Общий объем программы, который МВФ предлагает Украине - около 8 млрд долларов США на 4 года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно
Пидласа подчеркнула, что несмотря на меньший объем, сотрудничество с МВФ необходимо для получения средств от других международных партнеров.
Программа с МВФ - ключ к получению финансирования от других партнеров, в том числе и репарационного кредита
По словам Пидласы, Украина ожидает первый платеж по новой программе уже в январе 2026 года.
Напомним
Миссия МВФ начала сегодня в Киеве обсуждение новой программы финансирования с Украиной. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришилы Тофано сегодня в Киеве.