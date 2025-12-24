Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex

Правоохранители расследуют уже как минимум 6 уголовных производств по фактам возможных мошеннических действий, завладения средствами пациентов и ненадлежащего лечения в скандальной одесской частной клинике "Одрекс". Новые 5 дел открыты по заявлениям родственников погибших пациентов и людей, которые считают себя пострадавшими от действий врачей. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Первое дело о смерти одесского бизнесмена стало толчком

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом. Они также обратились с заявлениями о преступлениях в правоохранительные органы.

Новые уголовные производства против Odrex

Как рассказал УНН собеседник, одно из уголовных производств № 42025163030000187 открыто по ч. 5 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В нем фигурирует уже новая ООО "Медицинский дом Одрекс", на которую была переоформлена клиника после того, как стало известно о расследовании обстоятельств смерти в клинике бизнесмена.

Правоохранители расследуют обстоятельства, при которых сотрудники "Одрекса" якобы ввели в заблуждение гражданина относительно шансов на спасение его матери и завладели более 2 млн грн, удерживая ее на дорогостоящем лечении несмотря на отсутствие шансов на выздоровление.

В частности, по словам пострадавшего, врачи убеждали, что продолжение платного лечения улучшит состояние пациентки, а потому необходимо продолжать оплату ряда медицинских процедур, а именно интенсивной терапии, диализа и ИВЛ, хотя другие медучреждения подтверждали предсмертное состояние пациентки и безрезультатность дальнейших процедур. Кроме того, в "Одрексе" убедили сына отказаться от вскрытия для установления точных причин смерти пациентки.

Еще одно уголовное производство № 42025163030000197 было открыто по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему) по заявлению Кристины Тоткайло, чей отец умер после лечения в "Одрексе".

Врачи ООО "Медицинский дом ОДРЕКС", как утверждает заявительница, ввели ее в заблуждение относительно отсутствия необходимости в проведении операции ее отцу, а также заверили в необходимости проведения химиотерапии. Они обещали, что отец выздоровеет несмотря на заключение консилиума врачей столичной больницы "Феофания" относительно категорического запрета проведения химиотерапии и необходимости проведения операции. На лечение, которое привело к смерти отца, Тоткайло потратила более 200 тысяч гривен.

Уголовное производство № 42025163030000200, по данным УНН, открыто по заявлению Ольги Мелай относительно навязанной врачами "Одрекс" операции и лишних плевральных пункций ее мужу. После этих процедур он умер. А лечение стоило семье около 150 тыс. грн. Дело расследуется также по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему)

Еще одно дело № 42025163030000199 по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество) было открыто по жалобе пациентки "Одрекса". Несмотря на то, что врачи клиники не смогли установить диагноз, они, по словам заявительницы, заверили ее родителей, что пациентку нельзя перевозить в другое медучреждение. Лечение обошлось семье в более чем 90 тыс. грн.

Уголовное производство № 42025163030000202 по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах) было открыто по заявлению гражданки, чья мать также умерла после лечения в "Одрексе". Врачи частной клиники, несмотря на противопоказания, якобы убедили ее согласиться на операцию матери, после проведения которой ей резко стало хуже и пациентка умерла. На такое лечение семья потратила более 500 тыс. грн.

Таким образом правоохранители расследуют как минимум 6 уголовных производств по заявлениям родственников жертв частной клиники, а также пациентов, которые считают себя пострадавшими от лечения.

Напомним

Бывшие пациенты и семьи погибших создали сайт Stop Odrex, на котором публикуют собственные истории и информацию о ходе уголовных производств. Там можно также анонимно или открыто рассказать свою историю о лечении в одесской частной клинике Odrex.

Однако по словам Кристины Тоткайло, людям пытаются "закрыть рот". По ее информации, клиника Odrex обратилась к провайдеру с требованием прекратить работу сайта.