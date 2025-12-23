"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Сайт Stop Odrex, створений родичами померлих пацієнтів та колишніми пацієнтами приватної одеської клініки Odrex, тимчасово припинив роботу. Це сталося через скарги клініки, яка звинуватила сайт у введенні користувачів в оману та шкоді діловій репутації.
Донька померлого після лікування в клініці Odrex Христина Тоткайло, співзасновниця платформи Stop Odrex повідомила, що компанія DIM MEDICINE LLC звернулася до хостинг-провайдера Hostiq з вимогою припинити роботу сайту. Христина Тоткайло зазначила, що "Одеркс" заявив, що цей сайт нібито "вводить користувачів в оману", "створює хибне враження зв’язку з офіційним сайтом клініки", "шкодить діловій репутації" та "містить дискредитуючі матеріали".
Це ні що інше, як організована атака і чергова спроба клініки закрити нам рота. Очевидно вони дуже не хочуть, щоб люди дізналися правду про те, що насправді відбувається в Odrex. Поки не відомо на чий бік стане провайдер: на бік приватної клініки, для якої здоровʼя людей - це бізнес чи на бік тих, хто втратив своїх близьких і намагається добитися справедливості. Хочемо заявити, що в будь-якому разі нас не зупинити. Нас не залякають і нас не змусять мовчати
Активісти наголошують: Stop Odrex – некомерційна та неполітична платформа, створена виключно для того, щоб люди могли публічно або анонімно розповісти про власний досвід лікування в Odrex, а також стежити за перебігом кримінальних проваджень у межах так званої "Справи Odrex" та підтримувати один одного.
Христина та її колеги в боротьбі за справедливість вважають, що спроба заблокувати сайт може свідчити про намагання обмежити публічне обговорення резонансних історій та тиснути на родини померлих пацієнтів.
Активісти переконані: сам факт втручання у роботу ресурсу лише посилює підозри щодо до того, що клініка "Одрекс" може прагнути приховати від суспільства правду. Особливо на тлі резонансної "Справи Odrex" та кримінальних проваджень щодо лікарів клініки, яким інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків. Наразі, за словами активістів, роботу сайту намагаються відновити аби продовжувати боротьбу за справедливість та правду.
Мій тато помер після лікування в цій клініці. І я не дозволю, щоб хтось і далі замітав під килим смерть і страждання людей. Як і інші родичі жертв "Одрекса" я вимагатиму справедливості. Ми вже відновлюємо роботу сайту і продовжимо збирати історії тих, хто постраждав від цієї клініки. Боротьба за справедливість продовжується, щоб більше ніхто не помер від "лікування" в Odrex