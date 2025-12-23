"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex

Сайт Stop Odrex, створений родичами померлих пацієнтів та колишніми пацієнтами приватної одеської клініки Odrex, тимчасово припинив роботу через скарги клініки. Чи вдасться "Одрекс" змусити своїх колишніх пацієнтів та рідних померлих мовчати, читайте в матеріалі УНН.

Донька померлого після лікування в клініці Odrex Христина Тоткайло, співзасновниця платформи Stop Odrex повідомила, що компанія DIM MEDICINE LLC звернулася до хостинг-провайдера Hostiq з вимогою припинити роботу сайту. Христина Тоткайло зазначила, що "Одеркс" заявив, що цей сайт нібито "вводить користувачів в оману", "створює хибне враження зв’язку з офіційним сайтом клініки", "шкодить діловій репутації" та "містить дискредитуючі матеріали".

Це ні що інше, як організована атака і чергова спроба клініки закрити нам рота. Очевидно вони дуже не хочуть, щоб люди дізналися правду про те, що насправді відбувається в Odrex. Поки не відомо на чий бік стане провайдер: на бік приватної клініки, для якої здоровʼя людей - це бізнес чи на бік тих, хто втратив своїх близьких і намагається добитися справедливості. Хочемо заявити, що в будь-якому разі нас не зупинити. Нас не залякають і нас не змусять мовчати