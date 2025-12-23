"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Эксклюзив
10:40 • 134 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 6764 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 16737 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 33508 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 49827 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 75295 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43758 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36873 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30349 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26062 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
71%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 27163 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 26400 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 26553 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 27291 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго06:07 • 12776 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 75296 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 55998 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 84612 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 106276 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 141162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виталий Кличко
Энтони Блинкен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Одесская область
Калифорния
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 1146 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 4706 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 19686 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22166 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44487 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Financial Times
Отопление

"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Сайт Stop Odrex, созданный родственниками умерших пациентов и бывшими пациентами частной одесской клиники Odrex, временно прекратил работу. Это произошло из-за жалоб клиники, которая обвинила сайт во введении пользователей в заблуждение и нанесении ущерба деловой репутации.

"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex

Сайт Stop Odrex, созданный родственниками умерших пациентов и бывшими пациентами частной одесской клиники Odrex, временно прекратил работу из-за жалоб клиники. Удастся ли "Одрекс" заставить своих бывших пациентов и родных умерших молчать, читайте в материале УНН. 

Дочь умершего после лечения в клинике Odrex Кристина Тоткайло, соучредительница платформы Stop Odrex сообщила, что компания DIM MEDICINE LLC обратилась к хостинг-провайдеру Hostiq с требованием прекратить работу сайта. Кристина Тоткайло отметила, что "Одеркс" заявил, что этот сайт якобы "вводит пользователей в заблуждение", "создает ложное впечатление связи с официальным сайтом клиники", "вредит деловой репутации" и "содержит дискредитирующие материалы". 

Это ни что иное, как организованная атака и очередная попытка клиники закрыть нам рот. Очевидно, они очень не хотят, чтобы люди узнали правду о том, что на самом деле происходит в Odrex. Пока неизвестно, на чью сторону встанет провайдер: на сторону частной клиники, для которой здоровье людей - это бизнес, или на сторону тех, кто потерял своих близких и пытается добиться справедливости. Хотим заявить, что в любом случае нас не остановить. Нас не запугают и нас не заставят молчать

- написала Тоткайло в своем Facebook.

Активисты отмечают: Stop Odrex – некоммерческая и неполитическая платформа, созданная исключительно для того, чтобы люди могли публично или анонимно рассказать о собственном опыте лечения в Odrex, а также следить за ходом уголовных производств в рамках так называемого "Дела Odrex" и поддерживать друг друга. 

Кристина и ее коллеги в борьбе за справедливость считают, что попытка заблокировать сайт может свидетельствовать о попытке ограничить публичное обсуждение резонансных историй и давить на семьи умерших пациентов. 

Активисты убеждены: сам факт вмешательства в работу ресурса лишь усиливает подозрения относительно того, что клиника "Одрекс" может стремиться скрыть от общества правду. Особенно на фоне резонансного "Дела Odrex" и уголовных производств в отношении врачей клиники, которым инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Сейчас, по словам активистов, работу сайта пытаются восстановить, чтобы продолжать борьбу за справедливость и правду.

Мой папа умер после лечения в этой клинике. И я не позволю, чтобы кто-то и дальше заметал под ковер смерть и страдания людей. Как и другие родственники жертв "Одрекса", я буду требовать справедливости. Мы уже восстанавливаем работу сайта и продолжим собирать истории тех, кто пострадал от этой клиники. Борьба за справедливость продолжается, чтобы больше никто не умер от "лечения" в Odrex

- подчеркнула Кристина Тоткайло.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Odrex
Социальная сеть