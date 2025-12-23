"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex

Сайт Stop Odrex, созданный родственниками умерших пациентов и бывшими пациентами частной одесской клиники Odrex, временно прекратил работу из-за жалоб клиники. Удастся ли "Одрекс" заставить своих бывших пациентов и родных умерших молчать, читайте в материале УНН.

Дочь умершего после лечения в клинике Odrex Кристина Тоткайло, соучредительница платформы Stop Odrex сообщила, что компания DIM MEDICINE LLC обратилась к хостинг-провайдеру Hostiq с требованием прекратить работу сайта. Кристина Тоткайло отметила, что "Одеркс" заявил, что этот сайт якобы "вводит пользователей в заблуждение", "создает ложное впечатление связи с официальным сайтом клиники", "вредит деловой репутации" и "содержит дискредитирующие материалы".

Это ни что иное, как организованная атака и очередная попытка клиники закрыть нам рот. Очевидно, они очень не хотят, чтобы люди узнали правду о том, что на самом деле происходит в Odrex. Пока неизвестно, на чью сторону встанет провайдер: на сторону частной клиники, для которой здоровье людей - это бизнес, или на сторону тех, кто потерял своих близких и пытается добиться справедливости. Хотим заявить, что в любом случае нас не остановить. Нас не запугают и нас не заставят молчать

Активисты отмечают: Stop Odrex – некоммерческая и неполитическая платформа, созданная исключительно для того, чтобы люди могли публично или анонимно рассказать о собственном опыте лечения в Odrex, а также следить за ходом уголовных производств в рамках так называемого "Дела Odrex" и поддерживать друг друга.

Кристина и ее коллеги в борьбе за справедливость считают, что попытка заблокировать сайт может свидетельствовать о попытке ограничить публичное обсуждение резонансных историй и давить на семьи умерших пациентов.

Активисты убеждены: сам факт вмешательства в работу ресурса лишь усиливает подозрения относительно того, что клиника "Одрекс" может стремиться скрыть от общества правду. Особенно на фоне резонансного "Дела Odrex" и уголовных производств в отношении врачей клиники, которым инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Сейчас, по словам активистов, работу сайта пытаются восстановить, чтобы продолжать борьбу за справедливость и правду.

Мой папа умер после лечения в этой клинике. И я не позволю, чтобы кто-то и дальше заметал под ковер смерть и страдания людей. Как и другие родственники жертв "Одрекса", я буду требовать справедливости. Мы уже восстанавливаем работу сайта и продолжим собирать истории тех, кто пострадал от этой клиники. Борьба за справедливость продолжается, чтобы больше никто не умер от "лечения" в Odrex